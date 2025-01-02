المؤشر الذكي :عادل للإيجارات وتشجيع على تجديد العقارات

يربط المؤشر الجديد تصنيفات المباني بزيادة الإيجارات في دبي، ويشمل كافة المناطق السكنية في المدينة، سواء كانت مناطق تملك حر أو غير حر.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "ربطنا المؤشر بنظام تصنيف المباني، وشجعنا الملّاك على تحديث مبانيهم لأن ذلك سيحسن نوعية الحياة ويزيد من قيمة الإيجار للملاك".

وأضاف المري: "نتوقع أن يتوجه بعض الملاك الراغبين في زيادة إيجاراتهم إلينا لتقييم عقاراتهم، ويمكن للملاك الاستثمار في تجديد المباني كاستثمار جيد، حيث يمكنهم زيادة الإيجارات في المقابل".

وأشار إلى أن "التصنيف يتضمن أكثر من 60 معياراً، ومن أهم المعايير المستخدمة في المؤشر هو تصنيف المبنى، فإذا أراد المالك زيادة الإيجار، يجب عليه تحسين تصنيف المبنى".

وسيغطي المؤشر الذكي القطاع السكني في المرحلة الأولى، على أن يتم إضافة القطاع التجاري في وقت لاحق.

يتم تصنيف المباني السكنية في دبي من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، ويتم تعديل قيم الإيجار بناءً على هذا التصنيف.

الإيجار العادل