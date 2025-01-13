الشارقة تعزز الثقة في سوق العقارات بمؤشر إيجارات جديد
تخطط الشارقة لإطلاق مؤشر للإيجارات، مما سيزيد من الشفافية في سوق العقارات في الإمارة ويعزز ثقة المستثمرين أيضاً. المؤشر مزود بخريطة الشارقة، والتي ستتيح للأشخاص في الإمارة رؤية الإيجارات في مناطقهم المعنية.
وقال "سعيد غانم السويدي"، رئيس اللجنة التمثيلية العقارية في غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، إن مؤشر الإيجارات سيتم إطلاقه من خلال منصة الشارقة الرقمية بالتعاون مع دائرة العقارات بالشارقة.
وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" على هامش معرض "ايكرز 2025"، أعرب عن أمله في أن يتم إطلاق المؤشر مع انطلاق المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.
وسيعمل المؤشر على إضفاء مزيد من الوضوح على سوق الإيجار، ممّا يقلّل النزاعات بين المستأجرين والملاك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت دبي "مؤشر الإيجار الذكي"، الذي يتضمن تصنيف المباني وعقود الإيجار القديمة والجديدة في المباني والإيجارات في المنطقة، من بين أمور أخرى. كما أطلق مركز أبوظبي العقاري مؤشر الإيجارات الافتتاحي في أغسطس 2024 لزيادة الشفافية وتوفير قيمة إيجارية إرشادية.
وقال "عيسى عطايا" الرئيس التنفيذي لمجموعة "ألِف" إنهم يشجعون المؤشر وإطلاق أي مبادرات أخرى تجعل "السوق أكثر شفافية".
وأردف قائلاً: "سيُعزّز هذا المؤشر الثقة في سوق الإمارة، وبصفتنا لاعباً رئيسياً فيه، فإننا سنستفيد منه بلا شك".