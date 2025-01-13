الشارقة تعزز الثقة في سوق العقارات بمؤشر إيجارات جديد

وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز" على هامش معرض "ايكرز 2025"، أعرب عن أمله في أن يتم إطلاق المؤشر مع انطلاق المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.