الشارقة: القانون الجديد..شروط صارمة للإخلاء وزيادة الإيجار

وينص القانون على أنه إذا رفض المالك قبول دفعات الإيجار أو لم يحدد مكاناً للدفع، يمكن للمستأجر إيداع الإيجار أو القسط لدى المركز المختص، شريطة اتباع الإرشادات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للقانون. وفي حال عدم اتفاق المالك والمستأجر على طريقة أو تاريخ الدفع، أو صعوبة إثبات مثل هذا الاتفاق، يتم دفع الإيجار على أربعة أقساط متساوية موزعة على مدة العقد.