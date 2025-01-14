الشارقة: ارتفاع الإيجارات مستمر لعامين لزيادة السكان
من المتوقع أن تظل الإيجارات في الشارقة مرتفعة خلال العامين المقبلين، بسبب تدفق السكان الجدد إلى الإمارة.
ويقول خبراء الصناعة إن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، على الرغم من أن هذا المعدل من النمو أبطأ مقارنة بالإمارات الأخرى.
قال سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الإيجارات في الشارقة ترتفع، وأعتقد أن السوق ستظل مرتفعة لمدة تصل إلى عامين، ففي الشارقة تشهد الإيجارات زيادة طفيفة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة.
ومن العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الإيجارات ارتفاع عدد سكان الشارقة، وهو ما انعكس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لتعداد الشارقة 2022، بلغ عدد سكان الإمارة 1.8 مليون نسمة، ارتفاعًا من 1.4 مليون نسمة في عام 2015. وشهد عدد السكان ارتفاعًا حادًا في عام 2020 بعد الوباء حيث تعافى اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بقوة من تأثير كوفيد-19.
وفي إطار تعزيز هذا الطلب، سمحت الشارقة للأجانب بالتملك الحر في أواخر عام 2022، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لسوق العقارات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من المشاريع السكنية والاستخدامات المتعددة من قبل مطورين محليين بارزين مثل أرادا ومجموعة ألف وشروق، وغيرها، مما يوفر المزيد من الخيارات لكل من المستثمرين والمستأجرين.
وأكدت شركة "أستيكو" للاستشارات العقارية أن الشارقة تتصدر الإمارات الشمالية من حيث العرض الجديد وإطلاق المشاريع.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تتراوح الإيجارات في الشارقة من 12 ألف درهم للاستوديو إلى 100 ألف درهم لوحدة من ثلاث غرف نوم، مما يعكس زيادة بنسبة ثلاثة في المائة على أساس ربع سنوي وارتفاع بنسبة 16 إلى 19 في المائة على أساس سنوي.
وأشار عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف إلى أن ارتفاع الإيجارات "أمر جيد للمستثمرين".
وأضاف أن "الإيجارات ترتفع بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. ويأتي الناس من أجل العيش هنا، وبالتالي المساهمة في دورة الاقتصاد بأكملها".