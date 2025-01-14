الشارقة: ارتفاع الإيجارات مستمر لعامين لزيادة السكان

ومن العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الإيجارات ارتفاع عدد سكان الشارقة، وهو ما انعكس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لتعداد الشارقة 2022، بلغ عدد سكان الإمارة 1.8 مليون نسمة، ارتفاعًا من 1.4 مليون نسمة في عام 2015. وشهد عدد السكان ارتفاعًا حادًا في عام 2020 بعد الوباء حيث تعافى اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بقوة من تأثير كوفيد-19.