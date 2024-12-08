الخيارات القانونية لمشتري العقار في دبي عند تأخر المشروع

بالإضافة إلى ذلك، في حال وجود نزاع مع البائع (المطور)، يجوز للمشتري التوجه فورًا إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتسوية الأمر. وذلك وفقًا للمادة 14 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت في إمارة دبي، والتي تنص على أنه "في حال نشوء أي نزاع بين المطور والمشتري، يجوز للدائرة أن تبذل جهودًا توفيقية للحفاظ على علاقتهما التعاقدية، ولها أن تقترح أي حلول تراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف. وفي حال توصل المطور والمشتري إلى تسوية ودية، يتم توثيق هذه التسوية في اتفاقية مكتوبة يوقعها المطور أو المشتري أو من ينوب عنهما. وبمجرد موافقة الدائرة على هذه الاتفاقية، تصبح ملزمة للطرفين".