التكنولوجيا العقارية في 2025: تحسين الكفاءة والدقة بفضل الذكاء الاصطناعي

"بغض النظر عن كيفية النظر إلى الموضوع، فقد شهدت التكنولوجيا العقارية نمواً هائلاً. وفقاً لبيانات "ايمارك"، بلغ حجم السوق العالمي للقطاع حوالي 31 مليار دولار في عام 2023. ويقدر المحللون في (بريسنديس ريسيرتش) Precedence Research أن قيمة الصناعة تتجاوز الآن 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 179 مليار دولار خلال العقد المقبل، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قوي بنسبة 16% بين عامي 2024 و2034."

"تتحدث هذه الأرقام عن نفسها. فالتكنولوجيا العقارية لا تشكل نشاطاً تجارياً ضخماً فحسب، بل تساهم أيضاً في إحداث تحسينات ملموسة في كيفية شراء المستهلكين للعقارات وبيعها واستثمارها وإدارتها. وفي هذا السياق، قررت استكشاف بعض الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا العقارية التي يجب الانتباه إليها في عام 2025."

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