التسجيل في لجان ملاك العقارات بدبي مفتوح حتى نهاية يناير
دعت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) جميع مالكي العقارات في دبي المقيمين في عقارات ذات ملكية مشتركة إلى التسجيل في لجان الملاك بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان استدامة العقارات.
ويجب على مالكي العقارات الراغبين في الانضمام إلى لجان الملاك استيفاء مجموعة من المعايير، بما في ذلك الإقامة في العقار، والحصول على هوية إماراتية سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن شرطة دبي، وتسوية جميع رسوم الخدمة المستحقة.
وأوضحت مؤسسة التنظيم العقاري أن التسجيل مفتوح حتى 31 يناير 2025، مع إعطاء الأولوية لأول تسعة مسجلين، وسيتم الموافقة على الأعضاء من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة لكل مجموعة في فبراير.
ويمكن لأصحاب العقارات التسجيل عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو تطبيق Dubai REST.
وتعمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي جاهدة على تعزيز الشفافية في سوق العقارات وإشراك مختلف الجهات المعنية في هذه الصناعة في عملية اتخاذ القرار. وقد أطلقت مؤخرًا مؤشر الإيجار الذكي لتعزيز الشفافية في السوق.
وأكد محمد علي البدواوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري أن أتمتة عملية تسجيل لجان الملاك تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان التنسيق السلس بين لجان الملاك وشركات الإدارة.
وأضاف أن اللجان تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات وتحديد أولويات متطلبات الصيانة للمباني والمرافق المشتركة وتقديم الملاحظات على خطط الخدمة، وأضاف: "هذه اللجان ليست مجرد أدوات لإدارة الممتلكات بل تعمل أيضاً كوسيلة لتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية".
وقال محمد الداه مدير إدارة العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري إن التسجيل في لجان الملاك يتيح لأصحاب العقارات فرصة حقيقية للمشاركة الفعالة في صنع القرار داخل مجتمعاتهم السكنية.
وأضاف أن هذه اللجان تلعب دوراً حيوياً في حماية الاستثمارات وضمان أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، ونحث جميع أصحاب العقارات المؤهلين الذين يستوفون المعايير اللازمة على المبادرة والتسجيل في هذه اللجان، لأنها أساسية لتعزيز إدارة المشاريع ورفاهية السكان.