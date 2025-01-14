التسجيل في لجان ملاك العقارات بدبي مفتوح حتى نهاية يناير

ويجب على مالكي العقارات الراغبين في الانضمام إلى لجان الملاك استيفاء مجموعة من المعايير، بما في ذلك الإقامة في العقار، والحصول على هوية إماراتية سارية المفعول، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك صادرة عن شرطة دبي، وتسوية جميع رسوم الخدمة المستحقة.