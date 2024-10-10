البيانات القوية والشفافية مفتاح نجاح التكنولوجيا العقارية

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إيه إم" العقارية في دبي: "يتزايد دور الذكاء الاصطناعي في تحديد فرص الاستثمار وتقييم المخاطر، إلا أن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة بسبب ندرة البيانات الشاملة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمتد مشاكل توفر البيانات لتشمل إمدادات العقارات، ومعاملات البيع، والإمدادات المستقبلية، والتخطيط الحضاري، والإشغال السكني. ورغم أن دبي تُعتبر رائدة في هذا المجال، إلا أن التكامل الكامل للبيانات لا يزال بعيد المنال حتى هنا".