البنية التحتية والتعليم يدعمان جاذبية سوق العقارات في دبي

وقال العجاجي إن وضع العرض في سوق العقارات في دبي يحتل مكانة بارزة في أذهان الجميع. وأضاف العجاجي: "بينما يظل الطلب قوياً، يتم إدارة العرض بعناية. وقد تم تأجيل بعض الخطط الرئيسية الكبرى، مثل مشروع جميرا سنترال الطموح، الذي كان من المقرر في الأصل إكماله مقابل مول الإمارات. وفي الوقت نفسه، تتقدم مشاريع مثل نخلة جبل علي، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل توسعة مطار آل مكتوم والنمو السكاني المتوقع في دبي. وفي الشمال، تحرز جزر دبي تقدماً، حيث يستعد المطورون للكشف عن خطط جديدة قريباً".