البنية التحتية والتعليم يدعمان جاذبية سوق العقارات في دبي
قال أحد الخبراء إن سياسات الهجرة المرنة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل عنصراً أساسياً في استدامة قصة نمو القطاع العقاري في دبي.
وقال عبد الله العجاجي الرئيس التنفيذي لشركة "دريفن بروبرتيز" لصحيفة خليج تايمز: "إن جاذبية دبي لا يمكن إنكارها، حيث يتدفق رواد الأعمال والمستثمرون والأفراد ذوي الثروات العالية وكبار الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى المدينة. وقد أدى الجمع بين الإصلاحات التشريعية وخيارات الإقامة طويلة الأجل والمزايا الضريبية والسياسات الصديقة للأعمال إلى جعل دبي وجهة رئيسية لرأس المال العالمي. كما تعمل البنية التحتية العالمية والرعاية الصحية والتعليم وأسلوب الحياة في المدينة على تعزيز جاذبيتها، مما يجعلها الملاذ المثالي للأثرياء في العالم".
وأكد العجاجي أن نجاح دبي، مثل مدريد وميامي، يعود إلى سياسات الهجرة والاقتصاد المواتية. وأضاف: "لقد برزت هذه المدن كملاذ آمن للأفراد الأثرياء الذين يسعون إلى الاستقرار المالي وجودة الحياة العالية. وعلى النقيض من ذلك، واجهت مدن مثل لندن وهونج كونج وبرلين انتكاسات اقتصادية بسبب السياسات المتغيرة وظروف السوق غير المؤكدة".
وقال العجاجي إن وضع العرض في سوق العقارات في دبي يحتل مكانة بارزة في أذهان الجميع. وأضاف العجاجي: "بينما يظل الطلب قوياً، يتم إدارة العرض بعناية. وقد تم تأجيل بعض الخطط الرئيسية الكبرى، مثل مشروع جميرا سنترال الطموح، الذي كان من المقرر في الأصل إكماله مقابل مول الإمارات. وفي الوقت نفسه، تتقدم مشاريع مثل نخلة جبل علي، بدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل توسعة مطار آل مكتوم والنمو السكاني المتوقع في دبي. وفي الشمال، تحرز جزر دبي تقدماً، حيث يستعد المطورون للكشف عن خطط جديدة قريباً".
وأشار العجاجي إلى أن الأراضي المتاحة لا تزال واسعة باتجاه الجزء الشرقي من الإمارة، لكن التحكم الدقيق في العرض سيكون أمرًا بالغ الأهمية لمنع التشبع في السوق. وأضاف: "يعد هذا النهج المدروس أمرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن في قطاع العقارات في دبي وضمان بقائه جذابًا للمستثمرين العالميين".
ولفت العجاجي إلى أن المربع الذهبي - وهو مصطلح يستخدمه دريفن لوصف المنطقة الرئيسية الممتدة من بورت دي لا مير إلى جزيرة جميرا باي، بما في ذلك شبه الجزيرة، وهي جزيرة جديدة فائقة الفخامة، ووسط المدينة، وقناة جميرا المائية، وسيتي ووك - من المقرر أن يشهد أعلى معدلات الإشغال والنمو في السنوات القادمة. وأضاف: "مع معالم بارزة مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي المالي العالمي 2.0 الذي سيصل قريبًا، ستكون هذه المنطقة نقطة محورية للعقارات الفاخرة في دبي".
ومن المشجع أن القرار الذي اتخذته شركات التطوير العقاري العملاقة في دبي بتأخير أو تقليص بعض المشاريع الضخمة يوضح التزامها بضمان بقاء السوق في حالة صحية جيدة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة درايفن إن التحول نحو النمو الاستراتيجي المتحكم فيه يشكل علامة إيجابية لمستقبل المدينة.
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن سوق العقارات الثانوية في دبي تفوقت لأول مرة منذ عدة أرباع على السوق الأولية من حيث حجم المعاملات والقيمة. ويسلط هذا التحول الضوء على نضج السوق والقيمة المتزايدة للعقارات القائمة.
"في Driven، نتابع عن كثب الكثافة السكانية كمؤشر رئيسي لإمكانات العقارات على المدى الطويل. تبلغ الكثافة السكانية الحالية في دبي 727 شخصًا لكل كيلومتر مربع، وهي أقل بكثير من مدن مثل سنغافورة (7500 شخص لكل كيلومتر مربع) ومدينة نيويورك (أكثر من 10000 شخص لكل كيلومتر مربع). ومع استمرار دبي في تنفيذ خطتها الحضرية 2040 وإطلاق مخزون جديد بعناية، فإن السوق ستصبح أكثر مرونة،" قال العجاجي.
دورات العقارات في دبي: النمو والتصحيح
لقد شهد سوق العقارات في دبي دورات مميزة من النمو والتصحيح على مر السنين:
• 2000-2008: أدى إدخال قوانين التملك الحر التي تسمح بالملكية الأجنبية إلى تعزيز النمو الهائل.
• 2009-2011: الأزمة المالية العالمية تضرب، ودبي تشعر بتأثيرها.
• 2012-2014: التعافي الاقتصادي يؤدي إلى انتعاش آخر في السوق.
• 2015-2020: فترة التصحيح واستقرار السوق.
• 2021-2024: يشهد السوق توسعًا ونموًا سريعًا.
• 2025-2040: الوقت المناسب لتعزيز المكاسب، مع النمو الاستراتيجي الذي يشكل المستقبل.
ورغم ارتفاع الأسعار، تظل دبي واحدة من أكثر أسواق السلع الفاخرة بأسعار معقولة على مستوى العالم. وذكرت بلومبرج مؤخرًا أن دبي هي سوق العقارات الأفضل أداءً في العالم، حيث تجعلها العائدات المرتفعة فرصة شراء رئيسية. وتظل نسب السعر إلى الأرباح للعقارات أقل مما كانت عليه قبل كوفيد، مما يوفر إمكانات كبيرة للصعود.
وعلى الصعيد العالمي، يتحول المناخ لصالح دبي. وقال العجاجي: "إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، من شأنها أن تخفف من حدة التوترات في أسواق المال في مختلف أنحاء العالم، وتعزز سوق العقارات والأصول البديلة في دبي".
مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، تستعد دبي لإطلاق العديد من المشاريع الفاخرة للغاية:
• مشاريع شبه الجزيرة: تقع على طول ساحل جميرا، وستعمل هذه المساكن والفنادق الفاخرة ذات العلامات التجارية (أمان وروزوود) على إعادة تعريف الحياة على الواجهة البحرية.
• جزيرة شيفال بلانك: من المقرر أن تصبح العنوان الأكثر تميزًا في دبي، حيث سيوفر هذا التطوير معيشة فاخرة لا مثيل لها.
• ديسكفري ديونز: بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أسلوب حياة فريد من نوعه، فإن مجتمع ملعب الجولف الذي تم تطويره في الولايات المتحدة سيضم قصورًا كبيرة ووسائل راحة فاخرة.
• مكتب لامار: يهدف هذا المشروع في منطقة الخليج التجاري إلى معالجة مشكلة نقص المساحات المكتبية الراقية، حيث سيوفر مكاتب فاخرة ومستدامة مع إطلالات على المياه.
وتضمن هذه التطورات، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذها دبي في البنية التحتية، أن يظل سوق العقارات في المدينة مركزاً عالمياً ساخناً لسنوات قادمة.
وأضاف العجاجي: "مع استمرار الطلب في التفوق على العرض، يتعين على المستثمرين التحرك الآن للاستفادة من موقع دبي الفريد. ومع التقارب بين رأس المال العالمي والإمدادات الخاضعة للرقابة والنمو القوي، فإن سوق العقارات في دبي تقدم فرصاً لا مثيل لها".