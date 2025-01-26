البنوك الإماراتية تتوقف عن تمويل رسوم التسجيل العقاري والوساطة للمشتري
سيتعين على مشتري العقارات الذين يختارون الرهن العقاري دفع رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورسوم الوساطة كجزء من رسومهم المقدمة بدءًا من الأسبوع المقبل.
وقال مسؤولون في قطاع العقارات إن البنوك كانت تمول في السابق رسوم دائرة الأراضي والأملاك البالغة أربعة في المائة ورسوم السماسرة البالغة اثنين في المائة كجزء من إجمالي الرهن العقاري.
وقال "روهيت باتشاني"، المؤسس المشارك لشركة ميرلين العقارية: "ابتداءً من الأول من فبراير 2025، لن تقوم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي البالغة 4% وعمولة الوساطة البالغة 2% لمشتري العقارات الذين يسعون للحصول على قروض عقارية".
وأضاف باتشاني أنه في أغلب الأسواق الناضجة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا تقوم البنوك عادة بتمويل هذه الرسوم وتقوم فقط برهن الأصول الثابتة.
وأضاف أن "هذا التغيير يمثل خطوة نحو التوافق مع المعايير الدولية. ورغم أنه قد تكون هناك بعض الصعوبات في البداية، فإن السوق سوف تتقبل المعيار الجديد في نهاية المطاف، ولن يكون هناك تأثير طويل الأمد على عملية اقتراض الرهن العقاري. وفي الواقع، ونظراً للسوق المزدهرة، فمن المتوقع أن يستمر نموها".
وقال فاروق سيد الرئيس التنفيذي لشركة "سبرينجفيلد" العقارية إن البنوك لن تسمح برسوم التسجيل العقاري والسمسرة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
كيف سيؤثر ذلك على العقارات قيد الإنشاء؟
وأضاف سيد أن هذه الخطوة الأخيرة ستجعل البيع على الخارطة أكثر جاذبية الآن لأن المشترين يحتاجون إلى المزيد من المال من أجل شراء عقارات في السوق الثانوية، خاصة إذا كانوا يأخذون قرضًا عقاريًا.
وأضاف أن "المطورين الذين يقدمون خطط سداد طويلة الأجل سيكونون أكثر جاذبية لأن المشترين سيحتاجون إلى أموال أقل مقدمًا. وسيحتاج مشتري العقارات إلى ستة في المائة إضافية، وهو مبلغ كبير. وسوف يختار المزيد من الناس العقارات على الخارطة والعقارات الأساسية لأنها ستكون ذات دفعات أولية أقل وحواجز دخول أقل".
ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد بروبرتي أن يؤدي هذا إلى القليل من الضغط الهبوطي على الأسعار وهو أمر مطلوب لتحقيق الاستقرار والحفاظ على السوق جيدة.
وقال سيد "هذه خطوة من جانب الحكومة حتى لا ترتفع أسعار السلع بشكل مفرط. إنها خطوة مهمة للحفاظ على الأسعار تحت السيطرة".
وأضاف روهيت باتشاني أن هذا القرار قد يؤثر في البداية على السوق حيث سيتعين على المشترين تغطية هذه التكاليف مقدمًا، مما يؤدي إلى دفع مبلغ أولي أعلى.
وأضاف أنه "على سبيل المثال، في صفقة بقيمة مليون درهم، فهذا يعني دفعة أولى إضافية قدرها 60 ألف درهم".