البنوك الإماراتية تتوقف عن تمويل رسوم التسجيل العقاري والوساطة للمشتري

وأضاف أن "هذا التغيير يمثل خطوة نحو التوافق مع المعايير الدولية. ورغم أنه قد تكون هناك بعض الصعوبات في البداية، فإن السوق سوف تتقبل المعيار الجديد في نهاية المطاف، ولن يكون هناك تأثير طويل الأمد على عملية اقتراض الرهن العقاري. وفي الواقع، ونظراً للسوق المزدهرة، فمن المتوقع أن يستمر نموها".