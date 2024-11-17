الانتقال إلى ضواحي دبي يوفر للمستأجرين 100 ألف درهم سنوياً
إن تبني دبي لسياسات العمل المرنة يعمل على إعادة تشكيل سوق العقارات لديها، مما يؤدي إلى تحول الطلب من المناطق المركزية إلى التطورات الموجهة نحو الضواحي والمجتمعات المحلية للتغلب على الإيجارات المرتفعة وحركة المرور.
ينتقل العديد من السكان، بما في ذلك المستقلين، إلى ضواحي دبي من أجل الاستفادة من سياسات العمل من المنزل وكذلك للتغلب على الإيجارات المرتفعة.
ويتيح خيار العمل عن بعد والعمل من المنزل لبعض المستأجرين توفير ما يصل إلى 100 ألف درهم سنوياً من الإيجارات من خلال الانتقال إلى الضواحي. هذا بالإضافة إلى توفير ساعات في الاختناقات المرورية.
ومع نمو عدد سكان الإمارة إلى مستوى قياسي في فترة ما بعد الوباء، زادت حركة المرور أيضًا بشكل كبير، حيث يقضي بعض سائقي السيارات ساعات في التنقل بين العمل والمنزل.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات أن العمل عن بعد وساعات العمل المرنة يمكن أن يقلل من وقت الذروة الصباحية في جميع أنحاء دبي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما يسهل حركة المرور ويشجع السكان على التفكير في نمط حياة بعيدًا عن قلب المدينة.
مع حرية العمل عن بعد، ينجذب السكان بشكل متزايد إلى مناطق خارج مراكز الأعمال الرئيسية. أصبحت الأحياء الضواحي مثل دبي الجنوب ومجتمعات الفلل حول القدرة خيارات جذابة، حيث توفر مساحات معيشية أكبر وأسعارًا تنافسية والوصول إلى وسائل الراحة الأساسية. في أكتوبر 2024، سجل سوق العقارات في دبي قيمة معاملات بلغت 54.6 مليار درهم عبر 23791 معاملة، مما يعكس استمرار الطلب المرتفع. يتماشى هذا الطلب مع الاتجاه المتزايد للاهتمام بالضواحي مدفوعًا بفرص العمل المرنة.
ومن المهم أن نلاحظ أن التوجه إلى الانتقال إلى دبي الجنوب والمجتمعات الواقعة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات آخذ في النمو بسبب نقل عمليات مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد دفع هذا العديد من المطورين، وخاصة اللاعبين المحليين الكبار، إلى إطلاق مجتمعات رئيسية في تلك المناطق.
وقال أيمن يوسف، المدير الإداري لشركة "كولدويل بانكر": "مع تزايد الضغوط الإيجارية، أصبح الانتقال إلى المناطق الضواحي خيارًا شائعًا. وتوفر العديد من المجتمعات خارج وسط دبي قيمة ممتازة وبيئات معيشية عالية الجودة".
تقول المحترفة المستقلة هناء أوكريم، التي انتقلت إلى رأس الخيمة قبل عام بسبب ارتفاع الإيجارات في دبي والشارقة، إنها ترى الآن ميزة إضافية لقرارها بالانتقال وهي عدم إضاعة الوقت أثناء التنقل.
"أعمل في الغالب من المنزل وأأتي من رأس الخيمة إلى دبي مرة أو مرتين في الأسبوع. يستغرق الأمر ساعة واحدة فقط إذا غادرت مبكرًا. من خلال الانتقال إلى رأس الخيمة، أحصل على مساحة أكبر لنفسي وحيواناتي الأليفة وأيضًا لا أضيع الوقت والطاقة في الاختناقات المرورية"، قالت أوكريم.
وفر ما يصل إلى 50% على الإيجارات
وأضاف يوسف أن المستأجرين يمكنهم توفير ما يصل إلى 50 في المائة من الإيجارات السنوية على العقارات المماثلة عند الانتقال من وسط المدينة.
على سبيل المثال، يبلغ متوسط إيجار منزل مكون من ثلاث غرف نوم في منطقة مابل 260 ألف درهم، في حين يبلغ متوسط إيجار عقار مماثل في منطقة ذا فالي 140 ألف درهم. وعلى نحو مماثل، يبلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفتي نوم 200 ألف درهم في وسط المدينة مقارنة بـ 100 ألف درهم في تاون سكوير، بحسب المدير الإداري لشركة كولدويل بانكر.
وعلاوة على ذلك، أصبحت الإيجارات المرتفعة - والتي كانت في ارتفاع مستمر على مدى السنوات الثلاث الماضية - تشكل تحديًا أيضًا لبعض المستأجرين، مما دفعهم إلى المناطق النائية.
وأضاف أن "ارتفاع الإيجارات يشكل تحدياً لكثير من المستأجرين، لكن بعضهم يجدون قيمة في المجتمعات خارج وسط دبي. وتوفر هذه المناطق وسائل راحة جيدة وأساليب حياة عالية الجودة، مما يجعلها بدائل جذابة".
وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية، إن البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات سلطت الضوء على تحول محوري في كيفية اختيار سكان دبي لأسلوب العيش.
وأضاف: "مع الدفعة التي قدمتها الحكومة للسماح بالعمل عن بعد، ستقل الحاجة إلى التنقل، وسيعطي الناس الأولوية للمنازل الفسيحة في المجتمعات التي تدعم أسلوب حياتهم القائم على العمل من المنزل. وسيعمل هذا الاتجاه على إعادة تشكيل سوق العقارات في دبي وتحديد أولويات جديدة للمشترين".
لا يبحث مشتري المنازل اليوم عن مكان للعيش فحسب؛ بل إنهم يبحثون عن عقارات تدعم ديناميكية متوازنة بين العمل والحياة. وأصبحت ميزات المنزل مثل المساحات المكتبية المخصصة والوصول إلى المناطق الخضراء والمرافق الترفيهية من أهم الأولويات. وفي مناطق مثل داماك هيلز 2، ارتفعت أسعار المبيعات المتوسطة بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي، مما يدل على ارتفاع الطلب على المساكن الضواحي بأسعار معقولة والتي توفر المساحة والمرونة للعمل عن بعد.
مطورو دبي يستجيبون
ويستجيب المطورون مثل إعمار وداماك وشوبا لهذه المطالب من خلال تقديم تخطيطات منزلية قابلة للتكيف وتصميمات تركز على المجتمع، مما يضمن حصول السكان على الوظائف والراحة المطلوبة للعمل عن بعد.
ويدعم المطورون هذا التحول من خلال الاستثمار في مشاريع تركز على المجتمع وتدمج المساحات السكنية والتجارية والترفيهية. وتجسد مشاريع مثل تاون سكوير من نشاما، ودبي هيلز استيت، والمرابع العربية 3، وذا فالي هذا الاتجاه، حيث توفر للسكان بيئة مكتفية ذاتيا تشمل خيارات التسوق وتناول الطعام والترفيه.
وقال فاروق سيد: "يعمل المطورون على بناء مجتمعات توفر كل ما يحتاجه السكان في متناول اليد. ويعكس هذا تحولاً أوسع في سوق العقارات في دبي نحو الراحة والمعيشة عالية الجودة".
وشهدت دبي خلال الأعوام القليلة الماضية إطلاق عدد كبير من المشاريع الجديدة من قبل مطورين محليين وأجانب لتلبية الطلب من المستأجرين المحليين الذين يتجهون إلى التملك والمستثمرين الأجانب الذين يشترون العقارات بأسعار أرخص بكثير من المدن العالمية الأخرى حول العالم.
وتم إطلاق مشاريع جديدة مثل جرينفيل من إعمار في إعمار الجنوب وأفينا في ذا فالي لتلبية احتياجات العاملين عن بعد والعائلات، مع التركيز على وسائل الراحة التي تتماشى مع متطلبات نمط الحياة المتطورة لسكان دبي.
ومع تدفق السكان الجدد إلى الضواحي، أصبحت الحاجة إلى البنية التحتية لدعم هذا النمو أكثر إلحاحًا. وتشير دراسة هيئة الطرق والمواصلات إلى أن سياسات العمل عن بعد يمكن أن تقلل من حركة المرور على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8 في المائة وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4 في المائة. وللحفاظ على جاذبية الأحياء الضواحي، فإن الاستثمار في البنية التحتية؛ من المرافق التعليمية وخدمات الرعاية الصحية إلى شبكات النقل، أمر ضروري.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان دبي إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، وهو ما يؤكد أهمية البنية التحتية الموسعة لاستيعاب قاعدة أكبر من السكان، وخاصة في المناطق الضواحي.
ومن المتوقع أن يكون للاتجاه نحو العمل عن بعد تأثيرات دائمة على سوق العقارات في دبي.
وأضاف فاروق سيد أنه مع استمرار ارتفاع الطلب على السكن في الضواحي، فمن المرجح أن تطور دبي سيشهد مشهدًا سكنيًا أكثر توازناً، مع تطور المناطق الضواحي والحضرية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان. ويدعم هذا التطور رؤية دبي للنمو الحضري المستدام والقابل للتكيف، والذي يستوعب مجموعة واسعة من تفضيلات نمط الحياة.