الانتقال إلى ضواحي دبي يوفر للمستأجرين 100 ألف درهم سنوياً

ومن المهم أن نلاحظ أن التوجه إلى الانتقال إلى دبي الجنوب والمجتمعات الواقعة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات آخذ في النمو بسبب نقل عمليات مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد دفع هذا العديد من المطورين، وخاصة اللاعبين المحليين الكبار، إلى إطلاق مجتمعات رئيسية في تلك المناطق.