الاستدامة والابتكار يقودان مستقبل سوق العقارات بدبي

يحتفل العالم غداً ( 31 أكتوبر) باليوم العالمي للمدن، في الوقت الذي تحتفل دبي بكونها واحدة من أكثر المدن جاذبية للاستثمار العقاري في العالم والتي تقود الجهود لبناء المدن المستدامة، وتشتهر بمعمارها المبتكر وبنيتها التحتية المتطورة، وتوفر بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين من مختلف جهات العالم. وفي ظل التطورات العمرانية المتسارعة التي تشهدها دبي، تبرز فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات العقارية.

ومع توقعات للأمم المتحدة أن تستضيف المدن 70% من سكان العالم بحلول عام 2050، يسلط المستشار العقاري طارق الحلبي الضوء على أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في دبي تتضمن الاهتمام بالاستدامة والحفاظ على البيئة إلى العوامل الدافعة وراء التطور المستمر، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للسوق.

وتطرق المستشار العقاري طارق الحلبي الرئيس التنفيذي لشركة مسار الغد للوساطة العقارية إلى تعزيز جودة الحياة في المجمعات السكنية وقال: "تخطو دبي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تسعى إلى بناء مدن ذكية تحافظ على البيئة وتضمن جودة حياة راقية لسكانها. وتأتي هذه الرؤية الطموحة انطلاقاً من اليقين بأهمية المناطق المستدامة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة."

وأضاف "يشهد سوق العقارات في دبي زخماً غير مسبوق، مدفوعًا بخطة دبي الاقتصادية D33 ومكانتها العالمية ملاذا آمنا وعائدا مجزياً للاستثمار، ومع زيادة الطلب على العقارات الفاخرة والاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الطموحة، وهذا النمو المتسارع يرافقه تحديات جديدة تتعلق بزيادة المعروض. لذا، ينبغي على المستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على تحليل شامل للسوق لتحقيق أرباح أعلى من مناطق أخرى."

وحول نتائج العام الحال قال: "يتجه سوق العقارات في دبي نحو ختام عام قوي آخر في عام 2024، مع أحجام وقيم مبيعات قياسية. وفي يوليو 2024، وصلت مبيعات العقارات إلى 49.6 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، مما يعكس زيادة بنسبة 31.63% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة، لا سيما في المواقع المرغوبة."

وعن المعروض توقع المستشار العقاري أن تشهد المواسم المقبلة زيادة كبيرة في المعروض من العقارات، ليصل عدد الوحدات السكنية المعروضة إلى 41000 وحدة في عام 2025 و42000 وحدة في عام 2026، أي بزيادة قدرها 80% مقارنة بالمعروض المتوقع لعام 2024 والذي يبلغ 27000 وحدة. وفي حين أن هذا التدفق يوفر فرصًا عديدة للمشترين والمستثمرين، فإنه يحمل أيضًا بعض المخاطر في زيادة العرض من قبل المشاريع الثانوية مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار أو انخفاضات طفيفة تصحيح (market correction) في بعض المناطق بمعدل لا يزيد عن 10% .

مع ذلك، من المتوقع أن تستوعب مرونة السوق، المدعومة بثقة المستثمرين القوية والتخطيط الحضري الاستراتيجي ومشاريع الطاقة والتكنولوجيا واستقطاب مستثمرين جدد في قطاعات اقتصادية متنوعة التراجع في بعض المناطق في نهاية 2024 وعام 2025 ليستمر قطاع العقارات الفاخرة بتحقيق أداء قوي، وذلك مع استمرار المناطق الرئيسية مثل نخلة جميرا ونخلة جبل علي ومناطق وسط دبي ومدينة إكسبو دبي.

بالإضافة لمشاريع الواجهات المائية ودبي الجنوب واعمار الجنوب في جذب الأفراد من ذوي الثروات العالية. بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام متزايد بالقطاعات المتوسطة وبأسعار معقولة، في مناطق سوف تحقق العوائد الإيجارية فيها ارقام واعده.

وبناء على تحليل السوق وأرقامه توقع طارق الحلبي أن يشهد سوق العقارات في دبي استقراراٌ في 2025/2026 مع هامش انخفاض بمعدل من 5% الى 10% على بعض المشاريع المطروحة في تلك الأعوام على أن يعاود الارتفاع مره أخرى خلال الأعوام التي تليها ويعلل ذلك التراجع استناداٌ على عده عوامل منها تسليم المشاريع التي تم طرحها وبالتالي زياده الطلب على الوحدات الجاهزة مما يؤدي لزياده الضغط باتجاه صعودي على اسعارها.

وأشارالمستشار العقاري إلى أنه مع ازدياد الطلب على العقارات الجاهزة سيتراجع نمو الطلب على مشاريع الخارطة (off plan) مما يشكل ضغطاً تنازلياً بسبب التراجع وعدم وجود أراضي جاهزة للتطوير في مناطق مميزه، وبحال تم طرح أي مشروع سنرى ذلك الانخفاض المذكور أعلاه من 5 إلى 10% هذه هي الحالة التي ستسهم في استقرار السوق لفترة معينة.

وعن ارتفاع المرتقب للمشاريع العقارية على الخارطة قال: "في العامان 2027و2028 تعود مشاريع الخارطة (off plan) للارتفاع مجددا مدعومة بازدياد الطلب عليها واستكمال مجموعة من المشاريع الحكومية الخاصة في البنية التحتية والاقتصاد والطاقة وخطة دبي 2033 متمثلة بمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم وتمثل خطة 2033 أن تكون دبي من ضمن أفضل 3 مدن عالمية في مستوى المعيشة، كما يوجد عوامل أخرى مثل تراجع الطلب على السوق الثانوي (Secondary) بسبب ارتفاع أسعارها إلى أرقام قياسية".

وحول العقارات الفاخرة قال: "ستبقى العقارات الفاخرة الافضل للاستثمار أكثر من أي وقت فإن كان البحث سابقا عن أفضل استثمار هو الموقع فقط فهذا يتوجب على المستثمرين اليوم اعادة النظر إلى الندرة لان اهمية الندرة والفخامة حتما تكمن ضمن مناطق مميزة مما يضمن استثمار ناجح على الاطلاق فيبقى آمن ومستدام مهما حدث".

واختتم الرئيس التنفيذي لشركة مسار الغد للوساطة العقارية قائلاً: "يمكن القول إن سوق العقارات في دبي يقدم فرصًا استثمارية واعدة، ولكن يتطلب من المستثمرين الحذر والتحليل الدقيق قبل اتخاذ أي قرار. فمع التوقعات بزيادة المعروض في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يشهد السوق بعض التقلبات. ومع ذلك، فإن الأساسيات الاقتصادية القوية لدبي، وخططها المستقبلية الطموحة، تجعل من سوق العقارات فيها وجهة جاذبة للمستثمرين على المدى الطويل"