الأميركيون يعززون سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي

وأضاف جود: "منذ أوائل عام 2023 وحتى الآن في عام 2024، يوفر الطلب المتزايد في دبي على الإيجارات قصيرة الأجل لأصحاب العقارات فرصًا مربحة لمعدلات إشغال عالية وعائدات إيجارية جذابة. ويضمن المشهد السياحي النابض بالحياة في دبي طلبًا قويًا على الإيجارات قصيرة الأجل، مما يوفر لأصحاب العقارات والمستثمرين تدفقًا ثابتًا ومربحًا للدخل".