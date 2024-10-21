الأميركيون يعززون سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي
تشهد شركات استشارات إدارة العقارات طلباً متزايداً من الأميركيين على الإيجارات قصيرة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حدد المستشارون المقيمين في الولايات المتحدة ضمن أكبر خمسة أسواق مصدرة لهم لأول مرة منذ عقد من الزمان.
وبحسب تقرير عن الإيجارات قصيرة الأجل، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الزيارة التاريخية الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واشنطن العاصمة، والتي عززت العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة. ويبرز هذا الاتجاه في تقرير سوق الإيجارات قصيرة الأجل في دبي للربع الثالث من عام 2018.
وذكر التقرير: "نظرًا لأن الأميركيين يمثلون بالفعل ثاني أكبر جنسية من الضيوف في عقارات AirDXB بنسبة 12 في المائة في الربع الثالث من عام 2024، فإننا نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل في دبي".
وأضافت: "يمثل هذا مثالاً رائعًا على مدى ملاءمة الإيجارات القصيرة مع السفر المؤسسي وكذلك المصطافين. كما يساهم التعاون المتزايد بين وكالة ناسا ووكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء في هذا الطلب. وهذا الاتجاه مفيد بشكل خاص للعقارات ذات الإيجارات القصيرة في منطقتي ميدان وديستريكت ون".
يفضل السياح المجتمعات التي تعتمد على نمط الحياة
وتشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط، حيث تجذب الزوار بمدنها المذهلة وصحاريها الواسعة وشواطئها الجميلة.
ويشير الخبراء إلى أن المستأجرين على المدى القصير، وخاصة العائلات، يميلون إلى تفضيل المجتمعات التي تعتمد على نمط الحياة وتوفر وسائل راحة نابضة بالحياة واتصالاً ممتازًا.
بالنسبة للمستهلكين، ينصب التركيز على إيجاد تجارب فريدة يوفرها مضيفون متنوعون، في حين ينظر المستثمرون إلى هذا باعتباره فرصة لاختيار العقارات ذات الإمكانات القوية لتحقيق عوائد مرتفعة.
قال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لشركة bnbme Holiday Homes: "للمرة الأولى منذ 10 سنوات، نرى المقيمين في الولايات المتحدة ضمن أكبر خمسة أسواق مصدرة لدينا؛ حيث احتلوا مكانة من الصين. ويرتبط هذا بجهود دائرة السياحة في دبي التي كانت تستهدف بنشاط قاعدة المستهلكين في الولايات المتحدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق. تُعَد دبي علامة تجارية طموحة في الولايات المتحدة والعديد من الناس متحمسون أو فضوليون لزيارة دبي".
وأضاف: "نشهد زيادة في أعداد الضيوف من رجال الأعمال والسياح القادمين من أميركا الشمالية؛ وقد ساعدتنا طيران الإمارات، بجميع وجهاتها في أميركا الشمالية، في تحقيق هذا الهدف أيضاً".
سهولة الوصول إلى المعالم السياحية في المدينة
وإلى جانب الزيادة في الطلب، هناك مناطق محددة أصبحت معروفة أيضًا بخيارات الإيجار قصيرة الأجل التي تقدمها.
أكد "أنتوني جوزيف أبو جودة"، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة برايمستاي، وهي شركة تأجير منازل للعطلات في دبي، أن المناطق مثل الخليج التجاري، وأرجان، وجميرا فيليج سيركل، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، وداماك هيلز تحظى بشعبية خاصة.
وتوفر هذه المواقع النابضة بالحياة مزيجًا غنيًا من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والمجتمعات العصرية، مما يوفر تجارب فريدة وإمكانية الوصول بسهولة إلى مناطق الجذب في المدينة.
وقال: "في السنوات الأخيرة، أصبحت دبي وجهة سفر فاخرة، حيث يرغب الزوار في دفع المزيد مقابل الإقامة الفاخرة. ومن بين الاتجاهات المهمة أن العائلات والمجموعات تفضل منازل العطلات الأكبر حجماً على غرف الفنادق المتعددة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الفيلات لقضاء العطلات والشقق الفسيحة للإيجارات قصيرة الأجل".
وأضاف جود: "منذ أوائل عام 2023 وحتى الآن في عام 2024، يوفر الطلب المتزايد في دبي على الإيجارات قصيرة الأجل لأصحاب العقارات فرصًا مربحة لمعدلات إشغال عالية وعائدات إيجارية جذابة. ويضمن المشهد السياحي النابض بالحياة في دبي طلبًا قويًا على الإيجارات قصيرة الأجل، مما يوفر لأصحاب العقارات والمستثمرين تدفقًا ثابتًا ومربحًا للدخل".