استقرار سوق العقارات في دبي مع تباطؤ ارتفاع الإيجارات
ومن المتوقّع أن يستقرّ سوق العقارات في دبي في عام 2025، مع تباطؤ زيادات الإيجارات. ويعزو المسؤولون التنفيذيّون ذلك إلى وفرة المعروض من العقارات الجديدة وتنفيذ مؤشّر الإيجار الذكي.
وقالت شركة "بيتر هومز" للوساطة العقارية: "من المرجّح أن يوفّر المؤشّر الجديد، الّذي يقدّم آليّات تسعير شفّافة ومستندة إلى البيانات، رؤى أكثر دقّة للسوق، مما يساعد المستأجرين والملاك على اتخاذ قرارات مستنيرة. ومع طرح عقارات جديدة على الإنترنت وتوافر المزيد من الخيارات، من المتوقع أن يعمل العرض المتزايد على كبح النمو السريع للأسعار في السنوات الأخيرة. وسيساهم هذا، إلى جانب استقرار السوق المستمر، في خلق بيئة إيجارية أكثر توازناً واستدامة".
وقال "روبرت سيموندز"، مدير التّأجير في شركة بيترهومز، إن زيادات الإيجار تباطأت في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى استقرار السوق. وحدّدت شركة الوساطة العقارية عدد الوحدات المكتملة عند 27 ألف وحدة في عام 2024 بسبب التأجيلات، ومن المقرر أن يسجل عام 2025 رقماً قياسياً يبلغ 72365 وحدة، بزيادة هائلة بنسبة 171 في المئة.
ومن المتوقع أن تظلّ أسعار العقارات في دبي مستقرة بحلول عام 2026 حيث يستوعب السّوق ما يقدّر بنحو 163 ألف وحدة سكنية جديدة بين عامي 2025 و2026. ومن المتوقع أن يوازن هذا التدفق، المدفوع بالمبيعات المسبقة من عام 2022 إلى عام 2023، الطلب".
وقالت الشركة في تقريرها: "على الرغم من أنه قد تحدث تعديلات طفيفة في الأسعار، إلا أن أساسيات سوق دبي المرنة، والتي يدعمها النمو الاقتصادي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والابتكار، من المتوقع أن تدعم ثقة المستثمرين".
وقال "كريستوفر سينا"، مدير مبيعات التطوير والاستشارات في شركة بيترهومز: "إن استقرار أسعار العقارات، الذي حفزه تدفق قياسي لأكثر من 72 ألف وحدة سكنية جديدة، من شأنه أن يوفر بيئة سوقية أكثر توازناً. ويعزز هذا الاستقرار، إلى جانب الطلب القوي من المستثمرين العالميين والمستخدمين النهائيين، مكانة دبي كمركز عالمي رائد للعقارات ويضعها في وضع يسمح لها بتحقيق نمو مستدام في العام المقبل".
قالت شركة الوساطة العقارية هاوس آند هاوس إن قطاع العقارات في دبي مستعد للحفاظ على الطلب عليه حتى عام 2025، بدعم من مشاريع البنية التحتية الطموحة والاستثمار الأجنبي المستدام.
من أجل تحقيق الاستقرار وتجنب ارتفاع درجة حرارة سوق العقارات، طُلب من البنوك الإماراتية عدم تمويل رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي البالغة 4% ورسوم الوساطة البالغة 2% للرهن العقاري في دبي، ولكن فقط قيمة العقار.
ومن المقرر تسليم أكثر من 9 آلاف وحدة في الربع الأول من عام 2025، حيث تشكل مشاريع شوبا هارتلاند وأرجان وجيه في سي 41% من هذا المشروع، بحسب شركة بيترهومز.
المشاريع التي تم إطلاقها في عام 2024
تم إطلاق أكثر من 470 مشروعاً في دبي العام الماضي، بمعدل مشروع جديد واحد يومياً. وتم تسليم 27 ألف وحدة سكنية في عام 2024، وهو ما يمثل مخزوناً أقل من المتوقع خلال العام.
ومن بين الوحدات التي سيتم تسليمها في عام 2024، 77% عبارة عن شقق، و17% عبارة عن منازل تاون هاوس، و6% عبارة عن فيلات، مما يؤكد تفضيل دبي القوي للمعيشة الرأسية لتلبية احتياجات سكانها الحضاريين المتزايدين.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التكوين حتى عام 2025، مع الحفاظ على مزيج مماثل عبر العرض المتوقع.
وبرزت مناطق بارزة مثل قرية جميرا الدائرية ومدينة محمد بن راشد والخليج التجاري كمراكز ذات طلب مرتفع للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. وبشكل جماعي، قادت هذه الأحياء الجزء الأكبر من عمليات الإنجاز هذا العام، مما عزّز سمعتها كمواقع سكنيّة رئيسيّة.