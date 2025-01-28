استقرار سوق العقارات في دبي مع تباطؤ ارتفاع الإيجارات

وقالت شركة "بيتر هومز" للوساطة العقارية: "من المرجّح أن يوفّر المؤشّر الجديد، الّذي يقدّم آليّات تسعير شفّافة ومستندة إلى البيانات، رؤى أكثر دقّة للسوق، مما يساعد المستأجرين والملاك على اتخاذ قرارات مستنيرة. ومع طرح عقارات جديدة على الإنترنت وتوافر المزيد من الخيارات، من المتوقع أن يعمل العرض المتزايد على كبح النمو السريع للأسعار في السنوات الأخيرة. وسيساهم هذا، إلى جانب استقرار السوق المستمر، في خلق بيئة إيجارية أكثر توازناً واستدامة".