استراتيجية دبي العقارية 2033: زيادة الشفافية وتعزيز ملكية العقارات
قال خبراء في القطاع العقاري إن سوق العقارات في دبي سيشهد تعزيزاً هائلاً في ملكية العقارات والشفافية في أعقاب الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها الحكومة.
"تهدف استراتيجية دبي العقارية 2033 إلى رفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2030، مقارنةً بـ634 مليار درهم في عام 2023. كما تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري ليصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة معدل ملكية المساكن إلى 33%. وتشمل الاستراتيجية تنفيذ برامج للإسكان الميسر، مع التركيز على تعزيز الشفافية والتسويق العالمي، بالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى."
"يؤكد مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن الإمارة ستستمر في اتباع نهجها الصديق للمستثمرين والمقيمين، مع العمل على تطوير مبادرات وسياسات جديدة تهدف إلى تشجيع الأفراد على شراء المزيد من العقارات والتحول نحو الملكية. كما تسعى هذه السياسات إلى زيادة الشفافية في السوق، وتمكين المطورين من إطلاق مشاريع عقارية بأسعار معقولة."
"شهد سوق العقارات في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار والإيجارات بعد فترة الوباء، مدفوعاً بالطلب المحلي والدولي. وتجاوزت الأسعار الذروة التي شهدتها المدينة في عام 2014 في العديد من المناطق. ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم طرح المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، كجزء من استراتيجية العقارات 2033، في إتاحة الفرص لمزيد من الأشخاص لامتلاك العقارات، ومساعدة المستأجرين على التحول نحو الملكية."
تعزيز الملكية
"صرحت "براثيوشا جورابو"، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات في شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، بأن تعزيز إمكانية تملك العقارات سيساهم في تحقيق فوائد للمستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، واستقرار السوق، والنمو الاقتصادي. وأضافت: 'المبادرات مثل خيارات التمويل الميسرة، وتخفيض رسوم التسجيل، وتصميم خدمات رهن عقاري مخصصة، يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف.'"
وقال "أري كيسيسوغلو"، رئيس شركة "بروبرتي فايندر"، إن سوق العقارات في دبي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في ملكية العقارات خلال العامين الماضيين.
وأوضح : "إن استراتيجية دبي العقارية 2033 تتماشى بشكل كامل مع إيماننا الراسخ بأن الاستثمارات الاستراتيجية والتعاون بين مختلف الصناعات يمكن أن يعزز الثقة، والتكنولوجيا، والشفافية، والمواهب في قطاع العقارات. وبصفتنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، نحن متحمسون لدعم هذه الرؤية الطموحة من خلال حلولنا المبتكرة."
"وأضاف كيسيسوغلو أنهم لاحظوا ارتفاعاً كبيراً في معاملات شراء المنازل، كما يتضح من الزيادة الملحوظة في طلبات الرهن العقاري التي تمت معالجتها عبر خدمة الاستشارات مورتيج فايندر . وقال: 'إن هذا الاتجاه نحو إشغال المالك يعد تطوراً طبيعياً وأكثر استدامة في سوق ملكية المساكن، مما يساهم بشكل إيجابي في تعزيز صحة قطاع العقارات.'"
وأعرب "روهيت باتشاني"، المؤسس المشارك لشركة "ميرلين" العقارية، عن ثقته في نمو ملكية العقارات في المدينة كما يتضح من الزيادات الكبيرة في المعاملات.
"وأضاف باتشاني: 'قمنا مؤخراً ببيع شقة بنتهاوس بقيمة 53 مليون درهم، ولاحظنا تركيزاً متزايداً على الثقة، حيث يهتم المشترون بشكل متزايد بمعرفة خلفيات المطورين. يفيد هذا الاتجاه كلاً من شركات العقارات الراسخة والمطورين الناشئين، حيث تقدم دبي باستمرار خيارات متنوعة للسكان، خاصة مع تطوير مناطق جديدة. علاوة على ذلك، أصبحت خيارات التمويل والرهن العقاري أكثر تنوعاً، مما يزيد من جاذبية سوق العقارات الفاخرة.'"
المزيد من المساكن بأسعار معقولة
وقال كيسيس أوغلو إن الأراضي الشاسعة المتاحة في دبي تمثل فرصة فريدة من نوعها - "لوحة بيضاء" لتطوير العقارات.
وأكد رئيس شركة بروبرتي فايندر: 'لقد أثبتت الحكومة قدرتها الاستثنائية في التخطيط الحضري، ونحن نؤمن بأن هذه الأصول والدروس المستفادة يمكن استثمارها لجعل الإسكان الميسر حقيقة واقعة. وبالاعتماد على البيانات الموثوقة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهود الجماعية لشركاء الصناعة، نحن واثقون من أن دبي قادرة على بناء نظام بيئي عقاري أكثر مرونة. هذا سيسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة، تقليل حالة عدم اليقين، وتعزيز الطلب على ملكية العقارات، بالإضافة إلى توفير خيارات أوسع في الأسعار وأنماط الحياة مستقبلاً.'"
وقالت "براثيوشا جورابو" إن استراتيجية دبي العقارية 2033 تركز بشكل كبير على الإسكان بأسعار معقولة، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الخيارات للإسكان بأسعار معقولة مع توسع المدينة من أجل دعم الاقتصاد الأوسع.
وأضافت: "في حين أن أسعار العقارات في دبي معقولة نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، إلا أن جزءاً كبيراً من السوق لا يزال يعتمد على الإيجار. ومع ذلك، وبسبب ارتفاع الإيجارات، فإننا نشهد طلباً متزايداً من المستأجرين الذين يتطلعون إلى امتلاك المنازل خلال الأرباع القليلة الماضية، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه، بدعم من خفض أسعار الفائدة".