استراتيجية دبي العقارية 2033: زيادة الشفافية وتعزيز ملكية العقارات

"شهد سوق العقارات في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار والإيجارات بعد فترة الوباء، مدفوعاً بالطلب المحلي والدولي. وتجاوزت الأسعار الذروة التي شهدتها المدينة في عام 2014 في العديد من المناطق. ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم طرح المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، كجزء من استراتيجية العقارات 2033، في إتاحة الفرص لمزيد من الأشخاص لامتلاك العقارات، ومساعدة المستأجرين على التحول نحو الملكية."

تعزيز الملكية