استراتيجيات النجاح في شراء العقارات قيد الإنشاء في دبي

ويقول المسدي إن العديد من المستثمرين عند الاستثمار في العقارات قيد الإنشاء يهدفون إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل من خلال الشراء وإعادة البيع بسرعة قبل التسليم، وهذه غالبًا ما تكون استراتيجية خاطئة. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى هذا النهج قصير الأجل، من الأهمية بمكان مراعاة المنافسة المحتملة من المطور. في كثير من الأحيان، يواصل المطورون بيع وحدات مماثلة بأسعار تنافسية، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرة المستثمر على تحقيق إعادة بيع مربحة.