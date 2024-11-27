ارتفاع مبيعات العقارات السكنية في دبي وأبوظبي يعزز نمو السوق

أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة استطاع التغلب على التحديات العالمية في الربع الثالث من عام 2024، حيث حافظ على زخم قوي ونشاط ملحوظ في مختلف القطاعات.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل" حول ديناميكيات السوق في الإمارات العربية المتحدة، فقد أدى الارتفاع في أحجام المعاملات في العقارات على الخريطة، التي سجلت نمواً بنسبة 50.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، إلى تحديد وتيرة النمو في سوق العقارات السكنية في دبي، حيث ارتفعت معاملات البيع بنسبة 35.6% حتى الآن. كما شهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 44.3% في مبيعات السوق الثانوية في الربع الثالث، مع ارتفاع أسعار الشقق والفيلات بنسبة 8.5% و8.1% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

تؤكد أحجام المعاملات المرتفعة والمسار التصاعدي على مرونة السوق، بدعم من الأساسيات الاقتصادية القوية.