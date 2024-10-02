ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة مع نقص العرض

كما أشار دوراني. وعلى الرغم من ذلك، تواصل أحجام المبيعات في هذا القطاع الحصري مسارها التصاعدي، مما يسلط الضوء على قوة واستمرار الطلب على أغلى المنازل في المدينة، والتي يواصل الأثرياء تأمينها بمعدلات قياسية. ويعكس ذلك أيضاً ارتفاع نسبة مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار مقارنة بالقوائم، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 17.1% هذا العام، بعد أن كانت 10.7% خلال عام 2023،