ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة مع نقص العرض
انخفض عدد العقارات الفاخرة المعروضة للبيع في دبي في الربع الثالث من عام 2024 مع استمرار الطلب في تجاوز العرض.
خلال الربع الثالث من عام 2024، تم تسجيل 400 صفقة في المواقع الرئيسية بالمدينة، مقارنة بـ 489 صفقة خلال الربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في عدد المنازل المتاحة للبيع في جميع أنحاء المدينة.
وانخفض عدد قوائم المنازل في المناطق الأربع الرئيسية بنسبة 52 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يسلط الضوء على فشل العرض في مواكبة سرعة المبيعات.
وكان هناك انخفاض حاد في قوائم المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار والتي انخفضت من 3316 بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2023 إلى 1622 فقط في عام 2024، وفقاً لشركة نايت فرانك.
ومع ذلك، تم توقيع 92 صفقة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 85 صفقة في الربع السابق، بزيادة قدرها 8.2 في المائة.
وتم تسجيل إجمالي 282 عملية بيع منازل بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار بين يناير وسبتمبر 2024 مقارنة بـ 277 خلال نفس الفترة في عام 2023. وبلغ إجمالي قيمة المنازل المباعة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار 4.5 مليار دولار بين يناير وسبتمبر 2024.
وظلت نخلة جميرا مركزاً لمبيعات العقارات الفاخرة في دبي في الربع الثالث، حيث سجلت 19 صفقة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار، بإجمالي 344 مليون دولار خلال الربع الثالث. وجاءت واحة دبي للسيليكون ودبي هيلز استيت في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وأظهرت بيانات شركة "نايت فرانك" تسجيل تسع مبيعات بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار على نخلة جبل علي، بإجمالي 97 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وبذلك، يصل إجمالي قيمة مبيعات المنازل على ثاني جزيرة على شكل نخلة في دبي لعام 2024 إلى 1.1 مليار دولار، مما يمثل 24.4% من إجمالي قيمة مبيعات المنازل الفاخرة في المدينة حتى الآن هذا العام.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك": "لا يزال الزخم في المستويات العليا من السوق مستمراً. يتسابق المطورون لتلبية الطلب المتزايد على المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، بينما يستمر معدل بيع هذه المنازل الفاخرة للغاية في التسارع. في الوقت نفسه، تستمر قوائم المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في الانخفاض، حيث شهدنا تراجعاً بنسبة تقارب 51% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي."
كما أشار دوراني. وعلى الرغم من ذلك، تواصل أحجام المبيعات في هذا القطاع الحصري مسارها التصاعدي، مما يسلط الضوء على قوة واستمرار الطلب على أغلى المنازل في المدينة، والتي يواصل الأثرياء تأمينها بمعدلات قياسية. ويعكس ذلك أيضاً ارتفاع نسبة مبيعات المنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار مقارنة بالقوائم، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 17.1% هذا العام، بعد أن كانت 10.7% خلال عام 2023،
بلغ متوسط السعر المباع للمنزل في الأحياء الرئيسية في دبي 3.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
مع 384 عملية بيع للمنازل، استحوذت نخلة جميرا (90.4%) مرة أخرى على حصة الأسد من الصفقات الرئيسية في الربع الثالث، تليها جزر جميرا (6.1%)، وتلال الإمارات (2.2%)، وجزيرة جميرا باي (1.4%).
وقال "بيتري مانيلا"، الشريك ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة لدى نايت فرانك: "تظل نخلة جميرا الموقع المفضل للنخبة في دبي والأفراد ذوي الثروات العالية على مستوى العالم، الذين يواصلون التركيز على ما يمكن القول إنه الجزيرة الأكثر شهرة في العالم. وعندما نأخذ في الاعتبار أن متوسط الأسعار المتداولة هنا للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار يبلغ 2048 دولاراً للقدم المربع، يصبح من السهل فهم القيمة مقابل المال التي تقدمها دبي للمشترين الدوليين".
وأضاف مانيلا: "مع عدم وجود أي مواقع تطوير تقريباً، فإن أحدث مشاريع الجزر في دبي - نخلة جبل علي وجزر دبي - ترتفع بسرعة لتصبح نقاط جذب جديدة للمنازل الفاخرة. ومن المرجح أن تنضم قريباً إلى قائمة مراقبتنا الرئيسية، لتجلس إلى جانب تلال الغاف، وجميرا جولف إستيتس، والبراري، وبلو ووترز".