"إعمار"توزع أرباحاً بنسبة 100% من رأس المال 2024

ومن المتوقع أن يؤدي توزيع الأرباح هذا العام إلى نمو القيمة الإجمالية للاستثمارات الأولية بنحو أربعة أضعاف منذ تأسيس الشركة، وهو ما يمثل إنجازاً رائعاً لكل من إعمار ومستثمريها. ويؤكد هذا الإنجاز قدرة إعمار المستمرة على تحقيق عوائد كبيرة، مع السعي المستمر نحو النمو والابتكار.

ويأتي الأداء المتميز لشركة إعمار في عام 2024 استكمالاً لإرث من النجاحات التي حققتها الشركة في الأعوام السابقة، حيث وصلت مبيعات العقارات إلى مستويات قياسية، مدفوعة بالتطورات المبتكرة، وثقة العملاء القوية، والتركيز الاستراتيجي على الجودة وتوسيع السوق. وتسلط هذه النتائج الضوء على دور إعمار كمساهم رئيسي في قطاع العقارات في دبي والاقتصاد الأوسع.

وترتبط الشركة ارتباطاً وثيقاً بسياسات دبي الثاقبة التي تخلق بيئة أعمال ديناميكية وتشجع النمو المستدام. ويعكس تقدم الشركة الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية للإمارة، والتزامها بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "في إعمار، كانت أولويتنا دائماً خلق قيمة استثنائية لمساهمينا، ويمثل توزيع أرباح هذا العام بنسبة 100% انعكاساً واضحاً لهذا الالتزام. نحن سعداء برؤية مستثمرينا الأوائل يحققون عوائد تضاعفت أربع مرات. يسلط هذا الإنجاز الضوء على الثقة الممنوحة لرؤى إعمار، وتركيزنا الدؤوب على الابتكار والتميز التشغيلي، وتقديم مشاريع عالمية المستوى تعمل على تحسين الحياة وتساهم في تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية".