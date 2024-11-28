إطلاق "بارك فايف" السكني في دبي بـ 1.5 مليار درهم

وأكد القطامي أن تزايد وتيرة المشاريع في دبي هو أمر يستحق المتابعة عن كثب، قائلاً: "من المثير للاهتمام أن نشهد تطور الطلب وكيفية ضمان المطورين، وخاصة الجدد منهم، تلبية مشاريعهم لتوقعات العملاء. مع دخول العديد من الشركات الجديدة إلى السوق، قد تواجه بعض الضغوط لتسليم المشاريع في المواعيد المحددة وبالمعايير المرتفعة المتوقعة، وهو ما أعتقد أنه سيمثل الفرص والتحديات في آنٍ واحد لهذا القطاع".