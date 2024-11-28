إطلاق "بارك فايف" السكني في دبي بـ 1.5 مليار درهم

أشاد خبير عقاري في دبي بالنمو المطرد الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة، حيث سجلت أكثر من 163 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 544 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مبشراً بعام مزدهر قادم.
وأعرب سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، في حوار له مع صحيفة الخليج تايمز، عن تفاؤله باستمرار ازدهار السوق العقاري قائلاً: "أتوقع أن يشهد السوق نمواً ملحوظاً في العام الجديد، متوقعاً أن يمتد هذا الازدهار إلى ضواحي دبي مع تنوع وتوسع الطلب".
وكانت شركة "ديار" قد كشفت، يوم أمس الأربعاء، عن مشروعها السكني الجديد "بارك فايف" في مدينة دبي للإنتاج، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل عدة، ويضم مجموعة من المباني السكنية الفاخرة التي تركز على نمط الحياة الصحي والروح الاجتماعية، ليوفر للسكان ملاذاً حضرياً متكاملاً بمرافق عصرية وبأسعار تنافسية.
وتابع القطامي: "نطلق اليوم المرحلة الأولى من مشروع "بارك فايف" والتي تشمل مبنيين رائعين، "إيلم" و"إيمبر"، ليُشكلا معاً مجمعاً سكنياً حيوياً ومستداماً. يمثل هذان المبنيان نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية، حيث يوفران مساكن ذكية تُلبي احتياجات أنماط الحياة المتنوعة، وتضم مزيجاً من الاستوديوهات الواسعة والشقق المكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، مع خطة دفع ميسرة 50/50".
يتميز "بارك فايف" بموقعه الحيوي في مدينة دبي للإنتاج، حيث يوفر للسكان سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في غضون دقائق، من مراكز التسوق والمطاعم العالمية إلى الحدائق الخضراء ونوادي الجولف والمدارس المرموقة والمستشفيات الشهيرة. يقع المشروع بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل، على بُعد خطوات من سيتي سنتر معيصم، كما يسهل الوصول منه إلى مواقع رئيسية مثل مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي ومعرض إكسبو 2020.
يقدم مشروع "بارك فايف" خطة دفع ميسرة تلائم مختلف المشترين، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في صيف عام 2027.
منذ انطلاقها في عام 2007، شهدت شركة "ديار" توسعاً ملحوظاً شمل مختلف وحدات الأعمال، من تطوير وإدارة العقارات إلى قطاع الضيافة وإدارة المرافق، والتي أعيدت تسميتها مؤخراً إلى "أونتيجر" (Ontegr).
وقال القطامي: "حققنا على مر السنين نجاحات كبيرة في إطلاق مشاريع متميزة، منها "ميدتاون" في مدينة دبي للإنتاج، و"مار كازا" في مدينة دبي الملاحية، و"ريجاليا" في الخليج التجاري، و"تريا" في واحة دبي للسيليكون، و"ميلينيوم تاليا ريزيدنسز" في الفرجان، بالإضافة إلى أحدث مشاريعنا "إيليفي" في وسط مدينة جبل علي و"ريفاج" في أبوظبي".
ويتوقع القطامي نمواً كبيراً في مناطق مثل دبي الجنوب، وند الشبا، وجبل علي، ومدينة محمد بن راشد، ودبي لاند، والتي تستعد لمزيد من التطوير. وأضاف: "سيشهد الخليج التجاري مزيداً من النمو مع استغلال قطع الأراضي المتبقية فيه. كما أتوقع أن تشهد مناطق مثل واحة دبي للسيليكون والمناطق المحيطة بطريق دبي - العين توسعاً ونمواً مستمراً".
وأكد القطامي أن "ديار" تمتلك قدرة كبيرة على مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي بفضل محفظتها العقارية الضخمة ومشاريعها القوية. وقال: "نركز على تعزيز استثماراتنا الحالية وتحقيق أفضل قيمة ممكنة. وبينما نقيّم باستمرار ظروف السوق والفرص المتاحة، فإن أي قرارات تتعلق بتوسيع محفظة أراضينا ستُتخذ وفق استراتيجية مدروسة تضمن تحقيق أهدافنا المستقبلية وخطط النمو".
وأكد القطامي أن تزايد وتيرة المشاريع في دبي هو أمر يستحق المتابعة عن كثب، قائلاً: "من المثير للاهتمام أن نشهد تطور الطلب وكيفية ضمان المطورين، وخاصة الجدد منهم، تلبية مشاريعهم لتوقعات العملاء. مع دخول العديد من الشركات الجديدة إلى السوق، قد تواجه بعض الضغوط لتسليم المشاريع في المواعيد المحددة وبالمعايير المرتفعة المتوقعة، وهو ما أعتقد أنه سيمثل الفرص والتحديات في آنٍ واحد لهذا القطاع".