أكبر صفقة تأجير عقار في دبي بقيمة 15.5 مليون درهم
وصلت سوق العقارات الفاخرة في دبي للتو إلى معلم جديد - مع الإتمام الناجح لأكبر صفقة تأجير في تاريخ دبي.
تم تأجير العقار الواقع في جزيرة جميرا باي المتميزة بمبلغ 15.5 مليون درهم إماراتي للعام.
وتم التوسط في الصفقة من قبل طوني أبو جودة، مدير المبيعات والتأجير في القسم المحلي في شركة "بيترهومز"، والعقار المستأجر عبارة عن قصر خاص يقع على الواجهة البحرية لخليج جميرا، ويوفر إطلالات على المحيط ومنتجع بولغاري آند ريزيدنسز.
وتؤكد هذه الصفقة القياسية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة الفاخرة في دبي، خاصة مع استمرار تدفق الأفراد الأغنياء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى المدينة. وتظهر البيانات الأخيرة من (برايم باي بييترهومز) Prime by Betterhomes أن المعاملات التي تتجاوز 15 مليون درهم ارتفعت بنسبة 65 في المائة في الربع الثالث، مما يعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية للمساكن الفاخرة.
وقال أبو جودة: "إن سوق العقارات اليوم قوي كما كنت أعتقد دائماً. ورغم أن هذه الصفقة تسجل رقماً قياسياً جديداً، إلا أنها لا ينبغي أن تكون مفاجأة لمثل هذه الأماكن الفاخرة. وأعتقد أن هذا سيضع معياراً جديداً لأسعار الإيجارات الفاخرة، مما يعكس الطلب المتزايد على المعيشة الراقية في دبي".
وتتصدر الأحياء الراقية مثل جميرا باي هذا الاتجاه، حيث توفر للسكان الخصوصية والأمان وأسلوب حياة مترف. ومع استمرار العقارات الفاخرة في تسجيل أرقام قياسية جديدة، تظل المدينة بمثابة نقطة جذب للأفراد والعائلات الثرية التي تبحث عن الأفضل في المعيشة الفاخرة.