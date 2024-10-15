أكبر صفقة تأجير عقار في دبي بقيمة 15.5 مليون درهم

وصلت سوق العقارات الفاخرة في دبي للتو إلى معلم جديد - مع الإتمام الناجح لأكبر صفقة تأجير في تاريخ دبي.

تم تأجير العقار الواقع في جزيرة جميرا باي المتميزة بمبلغ 15.5 مليون درهم إماراتي للعام.

وتم التوسط في الصفقة من قبل طوني أبو جودة، مدير المبيعات والتأجير في القسم المحلي في شركة "بيترهومز"، والعقار المستأجر عبارة عن قصر خاص يقع على الواجهة البحرية لخليج جميرا، ويوفر إطلالات على المحيط ومنتجع بولغاري آند ريزيدنسز.