أبوظبي: نمو قياسي لسوق العقارات الفاخرة 2024

كان النمو الواسع النطاق للسوق من الاتجاهات البارزة في عام 2024. وفي حين قادت المناطق الفاخرة مثل السعديات وياس هذا التوجه، تشهد المواقع الأكثر تكلفة، بما في ذلك جزيرة الريم والريف، الآن طلبًا متزايدًا من قبل "المشترين من الطبقة المتوسطة الدنيا ذوي الميزانيات الأصغر، والذين أصبحوا الآن على استعداد للشراء بدلاً من الإيجار بعد أن شهدوا نموًا ثابتًا".