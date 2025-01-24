أبوظبي: نمو قياسي لسوق العقارات الفاخرة 2024
شهد سوق العقارات في أبوظبي عاماً تحولياً، حيث شهدت العقارات الفاخرة طلباً متزايداً بينما بدأت مناطق الإسكان بأسعار معقولة في اللحاق بالركب.
ويسلط تقرير معاملات السوق الثانوية في أبوظبي لعام 2024 الصادر عن وكالة "كرومبتون بارتنرز" العقارية الضوء على هذه الاتجاهات، ويكشف عن نمو قياسي في مناطق مثل جزيرة السعديات وتحول ناشئ في تفضيلات المستثمرين.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، يقدم بن كرومبتون، الشريك الإداري في كرومبتون بارتنرز، رؤيته القيمة حول نتائج التقرير، مع تسليط الضوء على القوى التي تقود مرونة السوق وقدرتها على التكيف.
النمو واسع النطاق
كان النمو الواسع النطاق للسوق من الاتجاهات البارزة في عام 2024. وفي حين قادت المناطق الفاخرة مثل السعديات وياس هذا التوجه، تشهد المواقع الأكثر تكلفة، بما في ذلك جزيرة الريم والريف، الآن طلبًا متزايدًا من قبل "المشترين من الطبقة المتوسطة الدنيا ذوي الميزانيات الأصغر، والذين أصبحوا الآن على استعداد للشراء بدلاً من الإيجار بعد أن شهدوا نموًا ثابتًا".
وأضاف أن ارتفاع أعداد المشترين من الطبقة المتوسطة في السوق مؤشر صحي، لأنه يشير إلى النمو المستدام والتنويع. ويعكس هذا الاتجاه أيضًا ارتفاع أسعار الإيجارات في هذه المناطق، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء ومحدودية العرض.
وبينما سجلت جزيرة الريم انخفاضًا بنسبة 6.3% في متوسط أسعار البيع في النصف الأول من عام 2024، شهد النصف الأخير من العام ارتفاعًا في أسعار الإيجار والبيع في عقارات الجزيرة. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت الأسعار في الريف أيضًا؛ حيث كانت المنطقتان تعتبران "ملاذات" اقتصادية من قبل.
وقال "نتوقع أن نشهد نموا في الأسعار يتراوح بين خمسة وعشرة في المائة في تلك المناطق العام المقبل".
ورغم أن أسعار العقارات في السعديات كانت ترتفع بانتظام منذ فترة طويلة، فإن "هذه المناطق كانت ملاذات آمنة لفترة من الوقت حيث كانت الإيجارات مستقرة، ولكنها الآن ترتفع أيضاً".
وفي الوقت نفسه، وصل الطلب على الفلل الفاخرة والبنتهاوس إلى مستويات غير مسبوقة. وبلغت معاملات الفلل في السوق الثانوية في حد السعديات والوحدات على المخطط في نوبو ريزيدنسز 130 مليون درهم. ويرى كرومبتون أن التعافي بعد الوباء يشكل نقطة تحول لهذا القطاع من السوق.
"قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، كان السوق راكدًا بسبب انهيار أسعار النفط في عام 2015. أما الآن، فيرى المشترون الاستقرار والقيمة على المدى الطويل، وهو ما يحفز الالتزام الرأسمالي."
وأضاف أن المشاريع الراقية مثل سعديات غروف وبحيرات السعديات ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث حققت عوائد مجزية تجاوزت 100% في بعض الحالات.
النمو الملحوظ في السعديات
عززت جزيرة السعديات مكانتها كأبرز الوجهات العقارية في أبوظبي، حيث سجلت منطقة ممشى السعديات على وجه الخصوص زيادة مذهلة بلغت 58.8% في متوسط سعر البيع للمتر المربع، متجاوزة بذلك جميع المناطق الأخرى.
ويرى كرومبتون أن هذا الازدهار يعود إلى الموقع المتميز الذي تتمتع به جزيرة السعديات بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، حيث تجتذب المتخصصين الماليين والأفراد ذوي الثروات الكبيرة. وتجعل جاذبية جزيرة السعديات كمركز فاخر للمشترين والمحترفين الأثرياء منها منطقة رئيسية للنمو، وذلك بفضل وسائل الراحة ذات المستوى العالمي وقربها من المنطقة الثقافية.
وفي الوقت نفسه، برز مجتمع نويا في جزيرة ياس كأحد أبرز المعالم، حيث حقق أعلى معدل دوران سنوي بنسبة 16.7%. وقد أثبت هذا المجتمع النابض بالحياة شعبيته بشكل خاص بين العائلات والمشترين لأول مرة.
وسجلت المرحلة الثانية من فلل الريف أقل معدل تداول بنسبة 2.7%، ما يشير إلى فرص للاستثمارات طويلة الأجل. وبرزت جزيرة الريم كأعلى منطقة من حيث عدد المعاملات، حيث بيعت 1352 وحدة بقيمة 1.54 مليار درهم. أما جزيرة السعديات، ورغم أنها احتضنت أقل عدد من المعاملات بواقع 99 وحدة، فقد تصدرت من حيث قيمة المعاملات بقيمة 1.67 مليار درهم، ما يدل على الطبيعة المتميزة لعقاراتها.
الاتجاهات المتغيرة
وتستمر العقارات على الخريطة في الهيمنة على السوق، حيث تمثل ما يقرب من نصف جميع المعاملات.
"ينجذب المستثمرون إلى المشاريع قيد الإنشاء بسبب تكاليفها الأولية المنخفضة وإمكانية ارتفاع قيمتها."
وقد نجح المطورون الرائدون مثل الدار في إطلاق مشاريع متميزة غالبًا ما تباع بالكامل على الرغم من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على انخفاض طفيف في عمليات إطلاق المشاريع على الخارطة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وقال كرومبتون "لقد أدى هذا إلى التركيز المتزايد على السوق الثانوية، حيث تعمل الزيادات المستمرة في الأسعار على جذب المستثمرين على المدى الطويل".
وعلاوة على ذلك، فإن النمو المتحكم فيه في المعروض من الإسكان في أبوظبي، والذي يقتصر على 2-3% سنويا، يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
"وعلى النقيض من دبي، التي تضيف وحدات إضافية بنسبة تتراوح بين 8% و10% سنويا، فإن النهج المدروس الذي تتبناه أبوظبي يضمن ارتفاعا ثابتا في الأسعار."
مع وجود ما يقرب من 55 ألف وحدة سكنية قابلة للشراء من إجمالي 280 ألف وحدة سكنية في أبوظبي، تظل المنافسة عالية. وتجعل هذه الديناميكية الإمارة حاضنة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يسعون إلى نمو رأس المال وعوائد الإيجار.
وقال كرومبتون إنه يتوقع استمرار قوة سوق العقارات في أبوظبي هذا العام؛ "ستنمو شعبية السوق الثانوية لأنها توفر الاستقرار والعائدات. ومع ذلك، سيظل بيع العقارات على المخطط اتجاهاً مع طرح المطورين لمشاريع جذابة".