أبوظبي: إعلانات عقارية مضللة لخداع المستأجرين

عندما كان المقيم في أبوظبي، "حنيل سجاد"، يبحث عن شقة في منطقة مدينة زايد، صادف إعلاناً عن مبنى يضم مواقف سيارات مظللة. وأوضح قائلاً: "لقد أثار اهتمامي لأن العثور على مواقف سيارات في تلك المنطقة أمر بالغ الصعوبة، وكان هذا المبنى يوفر مواقف سيارات خاصة ومظللة". لكنه أضاف: "عندما وصلت إلى هناك، اكتشفت أن المواقف ليست سوى مواقف عامة (مدفوعة)، وكانوا يسمونها مظللة لأن ظل المبنى كان يسقط عليها".