القلق المالي يتسببب بالأرق لنصف المقيمين في الإمارات

وقد طرح الاستطلاع، الذي أُجري بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024، نفس السؤال على السكان من مختلف الفئات السكانية - حسب الجنس والعمر والموقع والعرق والحالة الاجتماعية ونطاق الراتب. وأظهرت الدراسة أن العوامل التي تبقي المشاركين مستيقظين في الليل هي نفسها بشكل عام بالنسبة للجميع.