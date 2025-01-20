القلق المالي يتسببب بالأرق لنصف المقيمين في الإمارات
أظهرت دراسة أن الشعور بعدم الادخار الكافي يجعل ما يقرب من نصف سكان الإمارات العربية المتحدة مستيقظين طوال الليل.
أظهرت دراسة أجرتها المجموعة المالية العالمية المحدودة (IFGL) في دولة الإمارات العربية المتحدة أن "عدم الادخار بما يكفي" هو أكبر مصدر قلق مالي بالنسبة للمقيمين.
وأشار حوالي نصف المشاركين الذين يزيد عددهم على 1000 شخص إلى أن هذا الأمر يشكل مصدر قلق كبير يمنعهم من النوم ليلاً - أكثر من "دفع الإيجار" (49 في المائة)، و"تكلفة التأمين الطبي" (39 في المائة) و"تمويل التقاعد" (32 في المائة).
وعلى النقيض من ذلك، فإن سكان الإمارات العربية المتحدة غير قلقين نسبياً بشأن الالتزامات المالية مثل دفع تكاليف المناسبات مثل حفل زفاف طفلهم (9 في المائة)، والعطلة الصيفية (16 في المائة)، والرهن العقاري (19 في المائة).
وقد طرح الاستطلاع، الذي أُجري بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024، نفس السؤال على السكان من مختلف الفئات السكانية - حسب الجنس والعمر والموقع والعرق والحالة الاجتماعية ونطاق الراتب. وأظهرت الدراسة أن العوامل التي تبقي المشاركين مستيقظين في الليل هي نفسها بشكل عام بالنسبة للجميع.
وقال "ستيوارت شيلكوك"، المدير التنفيذي الأول لمنطقة الشرق الأوسط في IFGL، الشركة التي تقدم حلول الاستثمار والادخار والحماية للمغتربين والسكان المحليين الأثرياء في جميع أنحاء العالم: "يمكننا أن نرى بعض الموضوعات المتشابهة في دولة الإمارات العربية المتحدة حول كيفية تفكير المقيمين في وضعهم المالي، وما هو مهم أو مثير للقلق بالنسبة لهم".
وتتضمن النتائج الأخرى الجديرة بالملاحظة من مسح IFGL ما يلي:
1. تشعر النساء عموماً بقلق أكبر من الرجال عندما يتعلق الأمر بتوفير ما يكفي من المال وتمويل التقاعد.
2. يشكل تمويل التقاعد مصدر قلق أكبر بالنسبة للأفراد في فئة الدخل الأعلى (أكثر من 25 ألف درهم) مقارنة بالمشاركين في الفئة الأدنى (أقل من 10 آلاف درهم).
3. يرى المغتربون الغربيون والعرب أن مستويات الادخار وتمويل التقاعد من العوامل الكبيرة التي تبقيهم مستيقظين في الليل مقارنة بالمشاركين الإماراتيين أو الآسيويين - في حين أن الإماراتيين أكثر قلقاً من المجموعات العرقية الأخرى بشأن دفع تكاليف التعليم المستقبلي لأطفالهم.
4. إن عدم الادخار بما يكفي وعدم تمويل التقاعد أمران أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين مقارنة بالمتزوجين، وخاصة إذا كان المتزوجون لديهم أطفال بالفعل.
5. يشعر المشاركون الأصغر سناً والتي تتراوح أعمارهم بين (18-24 سنة) بالقلق بشأن مستويات مدخراتهم أكثر من أي فئة عمرية أخرى، على الرغم من أن هذا يعني أن لديهم المزيد من الوقت لبدء التخطيط لإحداث فرق.
وأضاف شيلكوك من شركة IFGL التي تبلغ قيمة أصولها قيد الإدارة 25 مليار دولار: "بالنسبة للعديد من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن الإعداد المالي والمشورة المهنية أمران ضروريان، ويمكن أن يساعدانهم على النوم بشكل أفضل في الليل، أياً كانوا".