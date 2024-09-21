أبوظبي: 500 ألف درهم قروض تكميلية مدعومة للمواطنين

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "نحن في بنك أبوظبي التجاري ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في قطاع الإسكان، وهو أحد أولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع ذلك، فإننا نواصل تصميمنا على دعم تطوير خدمات الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أفراد المجتمع".