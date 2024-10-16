864 مليون درهم حققتها "أبوظبي للفنادق"في اكتتاب ناجح
أعلنت مجموعة ايه دي ان اتش للتموين (ADNH Catering plc)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الأغذية والدعم في دولة الإمارات والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عن إتمام عملية بناء سجل الاكتتاب العام بنجاح لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
أكدت مجموعة "ايه دي ان اتش" للتموين أن سعر العرض النهائي لأسهمها العادية قد تم تحديده عند 0.96 درهم للسهم، وهو السعر الذي يقع عند الحد الأقصى لنطاق سعر العرض المعلن عنه مسبقاً.
وتم طرح 900 مليون سهم في العرض، تمثل 40% من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة ايه دي ان اتش للتموين، مما أدى إلى جمع عائدات إجمالية بلغت 864 مليون درهم، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 2.16 مليار درهم.
وقد تم تغطية الاكتتاب العام الأولي عدة مرات في كل من الشرائح الأولى والثانية والثالثة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب)، مع طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024.
وقال "كلايف كاولي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH Catering: "نحن سعداء بالطلب القوي من المستثمرين الذي تلقيناه على طرحنا العام الأولي، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المستثمرون في مقترحات الاستثمار، والاستراتيجية، ومسار عمل مجموعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH Catering."
"يشكل اليوم إنجازاً مهماً آخر في قصتنا، حيث نواصل توسيع عملياتنا سعياً لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وبصفتنا شركة، نواصل التزامنا الراسخ بالاستفادة من الفرص الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على تركيزنا على التميز والابتكار في قطاع خدمات التموين والدعم. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نرحب بحرارة بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى تحقيق كل من سياسة توزيع الأرباح الجذابة وخطط النمو المحددة لدينا."
وبناءً على سعر العرض النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لمجموعة ايه دي ان اتش للتموين عند الإدراج 2.16 مليار درهم. وسيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا من خلال الشريحة الأولى رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص أسهمهم يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، مع بدء استرداد الأموال اعتباراً من نفس التاريخ.
تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي وبنك أبوظبي التجاري بي إس سي كمديري اكتتاب مشتركين. وعُين بنك أبوظبي الأول بي إس سي كبنك رئيسي للاكتتاب، بينما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بي إس سي ومصرف أبوظبي الإسلامي بي إس سي وبنك الإمارات دبي الوطني بي إس سي وبنك الإمارات الإسلامي بي إس سي كبنوك مستلمة.