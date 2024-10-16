864 مليون درهم حققتها "أبوظبي للفنادق"في اكتتاب ناجح

وقد تم تغطية الاكتتاب العام الأولي عدة مرات في كل من الشرائح الأولى والثانية والثالثة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب)، مع طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024.

وقال "كلايف كاولي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH Catering: "نحن سعداء بالطلب القوي من المستثمرين الذي تلقيناه على طرحنا العام الأولي، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المستثمرون في مقترحات الاستثمار، والاستراتيجية، ومسار عمل مجموعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH Catering."

"يشكل اليوم إنجازاً مهماً آخر في قصتنا، حيث نواصل توسيع عملياتنا سعياً لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. وبصفتنا شركة، نواصل التزامنا الراسخ بالاستفادة من الفرص الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على تركيزنا على التميز والابتكار في قطاع خدمات التموين والدعم. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نرحب بحرارة بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى تحقيق كل من سياسة توزيع الأرباح الجذابة وخطط النمو المحددة لدينا."