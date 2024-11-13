8 دراهم للجرام خسارة الذهب في دبي خلال الأسبوع

واصلت أسعار الذهب اتجاهها النزولي في دُبي صباح اليوم الأربعاء، حيث خسرت 0.75 درهم للجرام. وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن الذهب عيار 24 انخفض إلى 315.50 درهم للجرام، مقارنة بـ 316.25 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. وانخفض سعر المعدن النفيس 8 دراهم للجرام حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب من عيار 22 و21 و18 قيراطاً إلى 292.25 و283 و242.50 درهماً للجرام على التوالي.

عالمياً، تم تداول الذهب عند 2605.56 دولار للأوقية، بانخفاض 0.21 بالمئة.

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