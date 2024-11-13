8 دراهم للجرام خسارة الذهب في دبي خلال الأسبوع
واصلت أسعار الذهب اتجاهها النزولي في دُبي صباح اليوم الأربعاء، حيث خسرت 0.75 درهم للجرام. وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن الذهب عيار 24 انخفض إلى 315.50 درهم للجرام، مقارنة بـ 316.25 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. وانخفض سعر المعدن النفيس 8 دراهم للجرام حتى الآن هذا الأسبوع.
وانخفض سعر الذهب من عيار 22 و21 و18 قيراطاً إلى 292.25 و283 و242.50 درهماً للجرام على التوالي.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2605.56 دولار للأوقية، بانخفاض 0.21 بالمئة.
[ملاحظة المحرر: للحصول على أسعار الذهب في الوقت الفعلي، انقر على الأداة أدناه أو تحقق من صفحة أخبار التداول المخصصة لشركة KT هنا .]
وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى XS.com، إن تراجع الذهب يأتي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتنفيذ سياسات قد تغذي التضخم ونمو الأعمال، وهو ما انعكس في الارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة.
وقال "على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يعزز المشاعر بشأن استمرار التخفيضات في العام المقبل. نحن نشهد تراجعاً تدريجياً في احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير المقبل"، مضيفاً أنه إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير، فإن احتمالات خفضٍ آخر في مارس لا تتجاوز 11 في المائة، بعد أن تجاوزت 60 في المائة قبل شهر، وفقاً لأرقام أداة "سي إم أي فيد واتش" CME FedWatch.
وقد أدّى تضاؤل احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل إلى دفع العائدات على سندات الخزانة لمدة عامين ــ شديدة الحساسية للتحولات في أسعار الفائدة والتوقعات على المدى القصير ــ إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من عائد سندات الخزانة لمدة عشر سنوات، وقد دفع هذا الارتفاع العائدات لمدة عامين إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز، حيث بلغت 4.33% اليوم.
من ناحية أخرى، وعلى الجانب الإيجابي، قد يعزز عدم اليقين بشأن النمو المستقبلي الذي قد يخيم على الاقتصاد الصيني مع عودة ترامب وميله إلى تفاقم الحروب التجارية من مكانة الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأبرز في الصين. وقال هاسن: "استمرار انكماش أسعار المساكن والصعوبة التي تواجهها الأسهم الصينية في الحفاظ على مكاسبها وسط التشاؤم بشأن فعالية حزم الدعم الاقتصادي قد يعزز هذه الفرضية. في حين تشكل آسيا الحصة الأكبر من الطلب العالمي على سبائك وعملات الذهب".