400 شركة استقطبتها"واحة رأس الخيمة" خلال عام

وقال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: "في غضون 12 شهرًا، رحبنا بما يقرب من 400 شركة، وأصدرنا تراخيص لمجموعة متنوعة من الشركات في جميع القطاعات. تعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية منصة عالمية لأكثر قطاعات التكنولوجيا إثارة في حياتنا - الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والبلوك تشين، والويب 3، والعديد من القطاعات الأخرى التي تشكل مستقبلنا ومستقبل أطفالنا".