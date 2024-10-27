400 شركة استقطبتها"واحة رأس الخيمة" خلال عام
قال مسؤول كبير يوم الجمعة إن واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO)، المنطقة الحرة التي تم إنشاؤها لشركات الأصول الافتراضية، استقطبت ما يقرب من 400 شركة في عام واحد وتهدف إلى لعب دور كبير في صناعة الألعاب.
وقال الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية: "في غضون 12 شهرًا، رحبنا بما يقرب من 400 شركة، وأصدرنا تراخيص لمجموعة متنوعة من الشركات في جميع القطاعات. تعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية منصة عالمية لأكثر قطاعات التكنولوجيا إثارة في حياتنا - الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والبلوك تشين، والويب 3، والعديد من القطاعات الأخرى التي تشكل مستقبلنا ومستقبل أطفالنا".
وخلال مؤتمر عقدته المنطقة الحرة مؤخراً، سلط الدكتور الأنصاري الضوء على الحجم الهائل لصناعة الألعاب، والتي تتفوق على صناعة الموسيقى والأفلام مجتمعة. وقال الأنصاري خلال حديثه خلال المؤتمر الذي استضافته المنطقة الحرة يوم الجمعة: "نعتقد أن رأس الخيمة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تطوير ونمو صناعة الألعاب".
وأضاف: "لقد أنشأنا أيضًا نظامًا بيئيًا مزدهرًا أبرم شراكات مع لاعبين رئيسيين في الصناعة. وهذا يسلط الضوء بشكل أكبر على سمعة رأس الخيمة المتنامية كمركز للابتكار الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحتل الآن المرتبة الثالثة في تبني العملات المشفرة على مستوى العالم. وهذا يمثل تقدمًا كبيرًا في السنوات الخمس الماضية ".
وقال الأنصاري إن "راك داو"، التي تأسست قبل 12 شهراً، رسخت مكانتها كجزء لا يتجزأ من مشهد الأصول الرقمية، ليس فقط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضاً على مستوى العالم، وبنت سمعة طيبة كمنصة تخدم مجتمع Web3 العالمي.
الإطار القانوني
في المؤتمر، قدمت RAK DAO أيضًا نظام جمعية DAO، وهو إطار قانوني مصمم لدعم المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs)
"تمثل المنظمات المستقلة المستقلة تحولاً كبيراً في الحوكمة، مدفوعة بالعقود الذكية واتخاذ القرارات اللامركزية. ومن المتوقع أن تنمو هذه المنظمات بنسبة تزيد عن 20% سنويًا في السنوات القادمة. ولكن مع اللامركزية تأتي تحديات كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع العالم خارج السلسلة"، أوضح آل آن ساري.
وأضاف أن "النظام يعالج هذه التحديات، فهو يوفر للمنظمات اللامركزية المستقلة إطاراً شاملاً يوفر هوية قانونية ومسؤولية محدودة لأعضائها. وهذا يضمن عدم تحمل المشاركين المسؤولية الشخصية عن أنشطة المنظمة".
ووصفت المنطقة الحرة هذه المبادرة بأنها بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في مشهد Web3، وقدمت وحدتين جديدتين: Startup DAOs، والتي تستهدف المشاريع الناشئة التي تضم أقل من 100 عضو، وAlpha DAOs، المصممة لمنظمات DAOs الأكثر رسوخًا والتي تتجاوز خزائنها مليون دولار، مما يسمح لها بالتوسع ضمن إطار قانوني قوي.
"أصبحت المنظمات المستقلة اللامركزية ضرورية لنظام Web3 البيئي. واليوم، يوجد أكثر من 50 ألف منظمة مستقلة لامركزية بسندات تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار. وهذا يعكس الثقة والاعتماد المتزايدين على الحوكمة اللامركزية. ومع ذلك، بدون الاعتراف القانوني، تواجه العديد من المنظمات المستقلة اللامركزية حواجز في التفاعل مع الأنظمة المالية التقليدية"، كما أضاف أن المنظمات المستقلة اللامركزية يمكنها الآن فتح حسابات مصرفية وجمع رأس المال بين أنشطة أخرى بامتياز أكبر.
وأضاف الأنصاري: "من خلال تقديم المنظمات اللامركزية المستقلة في رأس الخيمة، تضع دولة الإمارات العربية المتحدة المعيار العالمي لكيفية عمل المنظمات اللامركزية ضمن الإطار القانوني. ولا تدعم هذه المبادرة معظم الأصول الرقمية هنا فحسب، بل تعمل أيضًا كنموذج للدول الأخرى التي لا تزال تكافح من أجل تنظيم المنظمات اللامركزية المستقلة. وبالنظر إلى المستقبل، ستلعب المنظمات اللامركزية المستقلة دورًا متزايد الأهمية في القطاعات التي تتجاوز التمويل والتكنولوجيا".