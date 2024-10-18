304 دراهم للجرام للذهب عيار 22 في دبي
ارتفعت أسعار الذهب في دبي إلى مستوى قياسي جديد، صباح الجمعة، مع تجاوز الأسعار العالمية مستوى 2700 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات ارتفاع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 2.50 درهم للجرام إلى 328.25 درهم للجرام صباح الجمعة، فيما تم تداول العيارات الأخرى عيار 22 و21 و18 قيراطاً عند 304 دراهم و294.25 درهم و252.25 درهم للجرام على التوالي.
عالميا، تم تداول الذهب عند 2708.44 دولار للأوقية، بارتفاع 0.55 بالمئة.
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,قال "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في شركة "بيبرستون"، إن اليوم كان يوماً آخر حيث يتجه صاعدو الذهب إلى عطلة نهاية الأسبوع وهم يشعرون بثقة متزايدة في موقفهم، مع كسر مستويات كبيرة.
وأضاف أن الخبر الكبير لهذا اليوم هو تجاوز الذهب الفوري لمستوى 2700 دولار - وبعد ذلك اختفى البائعون.
"من الصعب تفسير سبب وصول المعدن الأصفر إلى هذا المستوى، ويمكننا جميعاً أن نخمن. هذه سوق ساخنة، وفي حين قد لا نشهد تقلبات وتوسعات في النطاق تشبه العملات المشفرة، فإن العديد من الأشخاص الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر، هذا هو السبب المطلق للسباحة في هذه المياه الذهبية"، قال ويستون.
قال "معروف يوسوبوف"، المؤسس المشارك لشركة دينار، إن الذهب حقق أداءً متميزًا خلال الربع الماضي بعد أن وصل إلى عدة مستويات مرتفعة تاريخية.
وأضاف: "بالنظر إلى القيمة السوقية للذهب، فإن معدل النمو هذا مثير للإعجاب، خاصة أنه ظل مستقرًا نسبيًا مقارنة بالبيتكوين. مما لا شك فيه أن معنويات المستثمرين تجاه الذهب شهدت تحولًا أكثر إيجابية هذا العام حيث أجبرت السياسات النقدية للبنوك المركزية والصراع الإقليمي على تبني الأصول الآمنة".