304 دراهم للجرام للذهب عيار 22 في دبي

"من الصعب تفسير سبب وصول المعدن الأصفر إلى هذا المستوى، ويمكننا جميعاً أن نخمن. هذه سوق ساخنة، وفي حين قد لا نشهد تقلبات وتوسعات في النطاق تشبه العملات المشفرة، فإن العديد من الأشخاص الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر، هذا هو السبب المطلق للسباحة في هذه المياه الذهبية"، قال ويستون.