3 آلاف دولار للأوقية قفزة تاريخية متوقعة للذهب

وقال "روبين فيريرا"، رئيس العمليات في شركة فلوكوميونيتي، إن التوقعات للذهب تظل إيجابية، مع قيام العديد من البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا والبنك المركزي السويدي، بتنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة، مما عزز جاذبية الذهب. وأضاف فيريرا: "على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن المتداولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما قد يدعم الذهب".