2.5 درهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب في دبي

وفي الصين، التي يستعد اقتصادها لمواجهة ضعف الطلب المحلي، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وتابع حسن قائلاً: "رغم أن عدم إجراء أي تخفيض كان متوقعاً، إلا أنه يزيد من عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الاقتصاد مع الضربة التي تتعرض لها الصادرات والتي يتم الاعتماد عليها لدعم أهداف النمو".