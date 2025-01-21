2.5 درهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب في دبي
قفزت أسعار الذهب بنحو 2.5 درهم للجرام عند افتتاح أسواق دبي، اليوم الثلاثاء، تماشياً مع ارتفاع الأسعار العالمية.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 330.25 درهماً للجرام، بارتفاع قدره 2.5 درهم للجرام. في حين ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً، وعيار 21 قيراطاً، وعيار 18 قيراطاً إلى 305.75 درهم، و296.0 درهماً، و253.75 درهماً للجرام على التوالي. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 2727.56 دولاراً للأونصة.
وقال "سامر حسن"، كبير محللي السوق لدى منصة "إكس إس دوت كوم" (xs.com)، إن الذهب لا يزال مستقراً فوق مستوى 2700 دولار للأونصة. وأضاف أن المكاسب تأتي رغم ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وهو ما يأتي بدوره مع مخاوف بشأن المسار المستقبلي للتضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف: "عدم اليقين بشأن مستقبل المالية العامة مع التحول المتوقع في سياسات الضرائب والعجز من المرجح أن يكون عاملاً داعماً للذهب كملاذ آمن".
وفي الصين، التي يستعد اقتصادها لمواجهة ضعف الطلب المحلي، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وتابع حسن قائلاً: "رغم أن عدم إجراء أي تخفيض كان متوقعاً، إلا أنه يزيد من عدم اليقين بشأن كيفية تعامل الاقتصاد مع الضربة التي تتعرض لها الصادرات والتي يتم الاعتماد عليها لدعم أهداف النمو".