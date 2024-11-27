20% زيادة طرح"طلبات"العام الأولي لإقبال المستثمرين

وقالت طلبات إن زيادة الطرح العام الأولي تأتي بعد طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحة الثانية، بما في ذلك عدد من أوامر الاكتتاب الكبيرة من المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا.