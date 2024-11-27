20% زيادة طرح"طلبات"العام الأولي لإقبال المستثمرين
أعلنت شركة طلبات لتوصيل الطعام، اليوم الأربعاء، عن زيادة حجم طرحها العام الأولي من 15 إلى 20 في المائة من إجمالي رأسمالها المصدر بسبب الطلب القوي من المستثمرين.
وتم توسيع الطرح العام الأولي، الذي أصبح الآن في سوق دبي المالي، إلى حوالي 4.66 مليار سهم من 3.5 مليار سهم تم الإعلان عنها في وقت سابق.
ويظل النطاق السعري دون تغيير عند 1.50 إلى 1.60 درهم للسهم. وعلى افتراض بيع جميع الأسهم، فإن الطرح المعدل قد يدر ما بين 7 مليارات إلى 7.5 مليار درهم.
وقالت طلبات إن الأسهم الإضافية البالغة نحو 1.16 مليار سهم تم تخصيصها للمستثمرين المحترفين فقط في الشريحة الثانية.
وتم فتح باب الاكتتاب في هذا الطرح في 19 نوفمبر وأغلق في 27 نوفمبر للشريحة الأولى، وستظل الشريحة الثانية مفتوحة حتى 28 نوفمبر.
وقالت طلبات إن زيادة الطرح العام الأولي تأتي بعد طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحة الثانية، بما في ذلك عدد من أوامر الاكتتاب الكبيرة من المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا.