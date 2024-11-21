1.86 مليار دولارإيرادات "لولو"مع افتتاح 12 متجراً جديداً
أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم الخميس عن تحقيق إيرادات بقيمة 1.86 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6.1% على أساس سنوي.
وهذا هو أول تحديث حول النتائج المالية لعملاق التجزئة منذ طرحه العام الأولي القياسي وإدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر.
وبحسب الشركة، كان الأداء القوي للمبيعات مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية، بما في ذلك النمو الكبير في فئة الأطعمة الطازجة مع ارتفاع في مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة متوسطة إلى مرتفعة.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% على أساس المقارنة المتماثل مع عام 2023 لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات في التسعة أشهر الأولى بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
كما تم افتتاح 12 متجراً جديداً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، منها ثلاثة متاجر في الربع الثالث. وبحلول 30 سبتمبر، بلغ إجمالي مساحات البيع للمتجر 1.3 مليون متر مربع موزعة على 241 متجراً.
وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الثالث من عام 2024 نحو 176.3 مليون دولار، بزيادة 9.9% على أساس سنوي. وكان الأداء القوي للأرباح قبل ذلك مدفوعاً بتوسع الهامش الإجمالي بنحو 130 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024، بفضل تحسن مزيج منتجات التجزئة وزيادة المبيعات عبر فئات الهامش الأعلى، بما في ذلك منتجات علامة اللولو التجارية، والتي تمثل الآن 29.3% من إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بنحو 28.6% في الربع الثالث من عام 2023. تشتمل منتجات العلامة التجارية الخاصة بشركة لولو على الأطعمة الطازجة والسلع الاستهلاكية المعبأة ومنتجات نمط الحياة والسلع الكهربائية.
وارتفع صافي ربح لولو للتجزئة من العمليات المستمرة إلى 35.1 مليون دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126%، مدفوعة بتحسن الأرباح التشغيلية وتحسن إدارة التكاليف. وخلال تسعة أشهر، ارتفع صافي الربح بنسبة 73.3% إلى 151.5 مليون دولار.
النمو في جميع أنحاء المنطقة
وشهدت عمليات لولو للتجزئة في الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة. كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار (1.35 مليار درهم) في الربع الثالث من عام 2024، وذلك بفضل تحسن عروض الأطعمة الطازجة التي تقدمها الشركة حيث قامت بتصميم مجموعة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة في المملكة. وتم افتتاح خمسة متاجر جديدة في المملكة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 منها متجرين هايبر ماركت ومتجرين إكسبريس ومتجر ميني ماركت.
وحققت عمان والكويت والبحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.
تعدّ قنوات البيع المتعددة من المجالات الرئيسية التي تركز عليها لولو، حيث ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة الأشهر التسعة، بزيادة 83.5% على أساس سنوي. وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حالياً نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة.
الاستثمار المركّز
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية (للعمليات المستمرة) نحو 98.5 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى، وهو ما يمثل 1.7% من إجمالي المبيعات.
وتم استثمار رأس المال بشكل أساسي في افتتاح 12 متجراً جديداً، بما في ذلك خمسة في المملكة العربية السعودية وثلاثة في الإمارات العربية المتحدة، أكبر سوقين للعلامة التجارية. بلغت نسبة رأس المال المستثمر من المبيعات 1.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 1.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويرجع ذلك لانخفاض افتتاح المتاجر والتحول التدريجي نحو نموذج الأصول الخفيفة الذي يتطلب رأس مال أقل.
وبلغ إجمالي صافي الدين 2.54 مليار دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر، وهو ما يمثل صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 3.2x على أساس المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-16). وظل صافي الدين/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك باستثناء الإيجارات مستقراً عند 1.4x، وتتمتع الشركة بموقف قوي لمواصلة الاستثمار في النمو.
الولاء والتوسع
ويواصل برنامج مكافآت الولاء "سعادة" من لولو اكتساب زخم قوي، حيث تم إطلاق البرنامج الآن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ووصل لما يقرب من خمسة ملايين عضو بحلول نهاية الفترة الممتدة حتى 9 أشهر من عام 2024.
وبعد انتهاء الفترة، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع شركة مدن القابضة في أبوظبي لتطوير منشآت التجزئة، بما في ذلك المتاجر الكبرى والسوبر ماركت ومتاجر البيع بالتجزئة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، افتتحت لولو أيضاً خمسة متاجر أخرى، ليصل إجمالي المتاجر التي افتتحت حتى الآن في عام 2024 إلى 17 متجراً.
وقال يوسف علي م إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو للتجزئة: "تسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو".
"تتمتع شركتنا بمرونة كبيرة بفضل متاجرنا المصممة وفق ثلاثة أشكال وحضورنا المتزايد في مجال التجارة الإلكترونية، ما يساعدنا على النمو وعقد شراكات قوية في جميع أنحاء المنطقة، حيث افتتحنا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 12 متجراً جديداً وعقدنا شراكة مع مدن القابضة. نتطلع لمواصلة رحلة نمونا كشركة مدرجة، وتحقيق الأهداف التي أعلنا عنها للمستثمرين مع ترسيخ التزامنا بأن تكون لولو حيث يأتي العالم للتسوق".
من جانبه، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي للولو للتجزئة: "تميز الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنمو مستمر في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بارتفاع المبيعات في أسواقنا الستة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع الاستراتيجي في القطاعات ذات هوامش الربح الأعلى مثل منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات التشغيلية والتركيز على العملاء".
"لقد شجعنا النمو الذي شهدناه في الأعمال ويسعدنا أن نكرر توجيهاتنا لفترة عام 2024، حيث يكون الربع الرابع أقوى موسمياً، مدعوماً بالحملات الترويجية وزيادة الإقبال خلال فترة العطلات."