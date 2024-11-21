1.86 مليار دولارإيرادات "لولو"مع افتتاح 12 متجراً جديداً

وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الثالث من عام 2024 نحو 176.3 مليون دولار، بزيادة 9.9% على أساس سنوي. وكان الأداء القوي للأرباح قبل ذلك مدفوعاً بتوسع الهامش الإجمالي بنحو 130 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024، بفضل تحسن مزيج منتجات التجزئة وزيادة المبيعات عبر فئات الهامش الأعلى، بما في ذلك منتجات علامة اللولو التجارية، والتي تمثل الآن 29.3% من إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بنحو 28.6% في الربع الثالث من عام 2023. تشتمل منتجات العلامة التجارية الخاصة بشركة لولو على الأطعمة الطازجة والسلع الاستهلاكية المعبأة ومنتجات نمط الحياة والسلع الكهربائية.