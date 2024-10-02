1.75 درهم للجرام انخفاض أسعار الذهب بدبي اليوم

وأوضح: "أشار باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين أخريين هذا العام، مما خفف من التوقعات بشأن التيسير النقدي وعزز الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، بعد المستثمرون عن الذهب، وهو أصل غير مدر للعائد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. حالياً، تقدر الأسواق احتمالية 35 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، ما يمثل انخفاضاً من 58 في المائة الأسبوع الماضي فقط، وفقاً لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"."