1.75 درهم للجرام انخفاض أسعار الذهب بدبي اليوم
انخفضت أسعار الذهب في دبي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي جديد مساء الثلاثاء.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن الذهب عيار 24 قيراطاً خسر 1.75 درهم إلى 321.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة مع 323.25 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 323.25 درهماً للجرام في دبي يوم الثلاثاء مع نمو الطلب على السلعة كملاذ آمن بسبب تصاعد الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران وحزب الله. وفي يوم الثلاثاء شنت إيران هجوماً على إسرائيل بـ 200 صاروخ.
وانخفضت أسعار الذهب من عيار 22 و 21 و 18 قيراطاً إلى 297.75 و 288 و 247 درهماً للجرام على التوالي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.24 بالمئة إلى 2654.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 9.07 صباحاً بتوقيت الإمارات.
[ملاحظة المحرر: لمعرفة أسعار الذهب الحقيقية، انقر على الأداة أدناه أو قم بزيارة صفحة أخبار التداول المخصصة لصحيفة خليج تايمز هنا .]
وقال "نعيم أسلم"، كبير مسؤولي الاستثمار في "زاي كابيتال ماركتس"، إن تجار الذهب استفادوا من ارتفاع أسعار الذهب على خلفية ضعف مؤشر الدولار. وأضاف: "إذا بدأنا روية تحسن في سعر مؤشر الدولار، فقد نشهد رد فعل مختلف من التجار، وهو ما قد يترجم إلى اتجاه جديد قد لا يعجب المتفائلين".
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال"، إن الانخفاض في أسعار الذهب يعزى في المقام الأول إلى الموقف المتشدد لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن الاقتصاد.
وأوضح: "أشار باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين أخريين هذا العام، مما خفف من التوقعات بشأن التيسير النقدي وعزز الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، بعد المستثمرون عن الذهب، وهو أصل غير مدر للعائد، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. حالياً، تقدر الأسواق احتمالية 35 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، ما يمثل انخفاضاً من 58 في المائة الأسبوع الماضي فقط، وفقاً لأداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"."
ويتوقع "فاليشا" أن تظل الأسعار متقلبة بينما يراقب المستثمرون عن كثب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.