151.97 مليون درهم من المديرين السابقين تعويضاً لـ" دريك آند سكل" بموجب حكم قضائي

وفي بيان نُشر على سوق دبي المالي، حيث يتم تداول أسهمها، ألزم الحكم كلا الشخصين بدفع مبلغ 151.97 مليون درهم للشركة "تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية" إلى جانب الفائدة القانونية بمعدل 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد الكامل.