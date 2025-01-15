151.97 مليون درهم من المديرين السابقين تعويضاً لـ" دريك آند سكل" بموجب حكم قضائي
أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، أن محكمة التمييز في دبي أصدرت حكماً لصالح الشركة ضد المديرين التنفيذيين السابقين "خلدون رشيد الطبري" و"صالح مراويج".
وفي بيان نُشر على سوق دبي المالي، حيث يتم تداول أسهمها، ألزم الحكم كلا الشخصين بدفع مبلغ 151.97 مليون درهم للشركة "تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية" إلى جانب الفائدة القانونية بمعدل 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد الكامل.
وبإمكان المديرين التنفيذيين سداد المبلغ بشكل مشترك أو منفرد.
وأضافت شركة البناء التي تتخذ من دبي مقراً لها أن حكم محكمة التمييز نهائي، وملزم، وغير قابل للاستئناف.
وقالت الشركة إنها بدأت بالفعل إجراءات التنفيذ لاستعادة المبالغ الممنوحة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" - المتخصصة في تقديم خدمات المقاولات للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة - اتفاقية مع مجموعة "العمار" المصرية للبحث والتعاون في المبادرات الرئيسية في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان بعد صدور حكم محكمة دبي: "بعد حل هذه المسألة، تتطلع شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" إلى تركيز جهودها على تعزيز العمليات ومتابعة مشاريع جديدة وتقديم القيمة لمساهميها".
وارتفعت أسهم "دريك آند سكل" بنسبة 1.38% عند افتتاح الأسواق اليوم الأربعاء، لتتداول عند 0.365 درهم للسهم، ويصبح السهم الأكثر نشاطاً في التعاملات المبكرة.