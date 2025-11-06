12.2مليار درهم أرباح"طيران الإمارات" في 6 أشهر

أعلنت "مجموعة الإمارات" يوم الخميس عن أرباح قياسية قبل خصم الضرائب بلغت 12.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025-2026، مما يجعل هذا العام هو الرابع على التوالي الذي تسجل فيه المجموعة ربحية قياسية لفترة النصف الأول.

وبعد احتساب رسوم ضريبة الدخل، قالت المجموعة إن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 10.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي.

حافظت طيران الإمارات — وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الإمارات — على مكانتها كـ أكثر شركات الطيران ربحية في العالم للنصف الأول من عام 2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "حققت المجموعة مرة أخرى أداءً متميزاً، متجاوزة نتائج النصف الأول من العام الماضي لتسجل ربحاً قياسياً جديداً للنصف الأول من 2025-2026. ويسرني أن أشير إلى أن طيران الإمارات تحافظ على مكانتها كأكثر شركات الطيران ربحية في العالم خلال فترة النصف الأول من العام. ويعود هذا الأداء في المقام الأول إلى الطلب المستمر وتزايد تفضيل العملاء لمنتجاتنا وخدماتنا، مما أدى إلى نمو الإيرادات والربحية".

وأشار الشيخ أحمد إلى أن طيران الإمارات و"دناتا" استثمرتا المليارات لمواصلة تعزيز منتجاتهما وخدماتهما.

وأضاف: "تُمكّننا الربحية القوية للمجموعة من مواصلة هذه الاستثمارات، وتوسيع نماذج أعمالنا المثبتة بالتزامن مع نمو دبي كمدينة عالمية مفضلة للمواهب والأعمال والسياح."

نمو بنسبة 13% في الأرباح

قالت الناقلة التي تتخذ من دبي مقراً لها إن أرباحها قبل خصم الضرائب للنصف الأول من 2025-2026 بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 11.4 مليار درهم، مقارنة بـ 9.7 مليار درهم العام الماضي. وبلغت أرباح طيران الإمارات بعد خصم الضرائب 9.9 مليار درهم، بزيادة 13% عن العام الماضي.

وصلت إيراداتها، بما في ذلك إيرادات التشغيل الأخرى، إلى 65.6 مليار درهم، بزيادة 6%، بفضل شهية السفر المتواصلة في جميع الأسواق.

ارتفعت تكاليف التشغيل لطيران الإمارات، بما في ذلك الوقود، بنسبة 4%، حيث يظل الوقود المكون الأكبر لتكلفة التشغيل للناقلة بنسبة 30%.

أعلنت شركة الطيران عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 19.7 مليار درهم، بزيادة 3% على أساس سنوي.

وقال سمو الشيخ أحمد: "كان الطلب العالمي على النقل الجوي وخدمات السفر قوياً، على الرغم من الأحداث الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية في بعض الأسواق. نتوقع استمرار هذه المرونة في الطلب لبقية العام 2025-2026 ونتطلع إلى زيادة طاقتنا الاستيعابية لنمو الإيرادات مع انضمام طائرات A350 الجديدة إلى أسطول طيران الإمارات، ودخول منشآت جديدة حيز التشغيل في 'دناتا'".

وخلال النصف الأول من عام 2025، عززت الشركة اتصال شبكتها من خلال نشر 28 رحلة مجدولة إضافية أسبوعياً إلى: أنتاناناريفو، جوهانسبرغ، مسقط، روما، الرياض، وتايبيه.

كما تسلمت خمس طائرات A350 جديدة، مما أضاف المزيد من مقاعد الدرجة الأولى الممتازة (Premium Economy) ودرجة رجال الأعمال إلى مخزون الشركة. وخلال هذه الفترة، تم إخراج 23 طائرة (6 طائرات A380 و 17 طائرة بوينغ 777) بتصميمات داخلية مجددة بالكامل من برنامج تحديث الأسطول الخاص بالناقلة والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم).

وبحلول 30 سبتمبر 2025، أصبحت مقصورة الإمارات للدرجة الاقتصادية الممتازة متاحة للعملاء المسافرين بين دبي و 61 مدينة.

نقلت طيران الإمارات 27.8 مليون مسافر بين 1 أبريل و 30 سبتمبر 2025، بزيادة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت مجموعة الإمارات أن الأرباح الإجمالية لـ "دناتا" قبل خصم الضرائب بلغت 843 مليون درهم، بزيادة 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح بعد خصم الضرائب 697 مليون درهم، بزيادة 22% عن العام الماضي.