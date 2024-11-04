100 مليون دولار استثمار"إنتراست كابيتال" في اكتتاب "لولو" العام
حصلت شركة "إنتراست كابيتال"، الشركة الرائدة في إدارة الأصول ومقرها مركز دبي المالي العالمي، على دور استشاري لشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م. (EIIC) من خلال استثمار أساسي بقيمة 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لشركة لولو. وتعد هذه الصفقة هي ثاني استثمار لشركة الإمارات الدولية للاستثمار في قطاع التجزئة الدفاعي في دول مجلس التعاون الخليجي في أقل من عام واحد، مما يعزز مكانة إنتراست كابيتال في السوق.
وقال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في الشركة، إن اختيار شركة إنتراست كابيتال كمستشار لشركة EIIC لطرح لولو للاكتتاب العام الأولي يسلط الضوء على التزام الشركة بتوفير فرص استثمارية استثنائية لعملائها. وأضاف: "في إنتراست، تركز فلسفتنا الاستثمارية على توليد عوائد ثابتة معدلة المخاطر من خلال رؤى عميقة للسوق ونهج استثماري منضبط".
ويرجع هذا إلى مزايا تنافسية رئيسية: أولاً، خبرة الفريق في تحديد الفرص الاستراتيجية والاستفادة منها في الأسواق المتطورة اليوم؛ وثانياً، منصته متعددة الأصول التي تمكنه من تقديم تجربة متميزة في إدارة الثروات. ويبلغ إجمالي الأصول التي تديرها شركة إنتراست كابيتال الآن 7 مليارات دولار.
وأضاف عمرو دياب، رئيس تطوير الأعمال: "نحن ملتزمون ببناء حلول استثمارية متطورة تستند إلى خبرتنا الواسعة، وتزويد عملائنا بإرشادات موثوقة وجديرة بالثقة. ويضمن هذا النهج للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار المصممة خصيصًا لأهدافهم المالية المحددة".
توفر منصة الأصول المتعددة التي تقدمها شركة Entrust Capital للعملاء طيفًا متنوعًا من الأصول، يشمل الأسواق العامة والخاصة بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة. كما تتيح هذه المنصة نهجًا مخصصًا بالكامل، لضمان توافق التعرض وفرص الاستثمار التي يمكن للعملاء الوصول إليها مع أهدافهم المالية الفريدة.