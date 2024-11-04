100 مليون دولار استثمار"إنتراست كابيتال" في اكتتاب "لولو" العام

حصلت شركة "إنتراست كابيتال"، الشركة الرائدة في إدارة الأصول ومقرها مركز دبي المالي العالمي، على دور استشاري لشركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م. (EIIC) من خلال استثمار أساسي بقيمة 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لشركة لولو. وتعد هذه الصفقة هي ثاني استثمار لشركة الإمارات الدولية للاستثمار في قطاع التجزئة الدفاعي في دول مجلس التعاون الخليجي في أقل من عام واحد، مما يعزز مكانة إنتراست كابيتال في السوق.