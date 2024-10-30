100 مليار دولارالطلب العالمي على الذهب

ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 5% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 3% في إنتاج المناجم وزيادة بنسبة 11% في إعادة التدوير.

وعلّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، قائلةً: 'شهد الربع الثالث من العام زيادة في الاستثمار والنشاط خارج البورصة، مما دعم الطلب العالمي على الذهب ورفع أداء الأسعار. على الرغم من أن ارتفاع أسعار الذهب قلّل من الطلب في معظم أسواق المستهلكين، إلا أن خفض الرسوم الجمركية على الواردات في الهند ساهم في الحفاظ على الطلب المرتفع على المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية في ظل هذه الأسعار القياسية. كان عامل 'FOMO' (الخوف من فقدان الفرصة) بين المستثمرين محركاً رئيسياً لزيادة الطلب هذا الربع. وقد أظهر المستثمرون استعداداً للشراء في ظل زخم الأسعار، مع شعورهم بالتشجيع لاحتمال انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل، بالإضافة إلى التفكير في دور الذهب كملاذ آمن وسط عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة والصراعات المتزايدة في الشرق الأوسط.'"

وقالت: "بالنظر إلى المستقبل، فإن التغير الكبير في تدفق استثمار الذهب هو اتجاه من المحتمل أن يستمر، مما قد يحافظ على مستويات الطلب والأسعار مرتفعة. من ناحية أخرى، شهدنا أكثر من 30 ارتفاعاً قياسياً في الأسعار في عام 2024، وسيستمر ذلك في كونه تحدياً للمستهلكين. ومع ذلك، فإن آفاق النمو الاقتصادي هي عامل آخر سنظل نراقبه حيث قد يؤثر على الميزان."