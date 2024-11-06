100 متجر جديد لـ"اللولو" في دول الخليج خلال 5 سنوات

وبناءً على عدد الموظفين العاملين لتشغيل 240 متجراً، فمن المفترض أن 100 منفذ بيع إضافي سوف يخلق آلاف الوظائف الجديدة في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت الشركة في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، ستظل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي الأسواق الرئيسية للنمو والتوسع للمجموعة بسبب ارتفاع عدد السكان من الوافدين في البلدين.