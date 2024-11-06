100 متجر جديد لـ"اللولو" في دول الخليج خلال 5 سنوات
تخطط مجموعة اللولو للتجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها لافتتاح 100 متجر خلال السنوات الخمس المقبلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيخلق الآلاف من فرص العمل، بحسب ما قاله يوسف علي م.أ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.
وقال يوسف علي خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة: "إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع باقتصاد قوي للغاية ونحن نعمل في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ومع استمرار نمو عدد السكان هناك حاجة إلى وجود المزيد من منافذ البيع". وقد تم تغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي - الذي زاد من 25 إلى 30 في المائة - 25 مرة. وستدرج الشركة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر.
وقال "سيف الدين روباوالا" الرئيس التنفيذي لشركة اللولو للتجزئة في تصريحات لصحيفة خليج تايمز في أبوظبي أن الشركة تخطط لتأسيس 91 متجراً وربما يصل العدد إلى 100 مع استمرار المناقشات.
وقال روباوالا "لدينا حالياً 50 ألف موظف و 240 متجراً. ومع إضافة 91 متجراً جديداً إلى مجموعتنا، سيكون هناك بالتأكيد العديد من فرص العمل الجديدة"، مضيفاً أنه سيكون من الصعب تحديد عدد الموظفين الجدد بسبب الأحجام المختلفة للمتاجر القادمة.
وتدير مجموعة اللولو متاجر هايبر ماركت وسوبر ماركت في بلدان مختلفة.
وبناءً على عدد الموظفين العاملين لتشغيل 240 متجراً، فمن المفترض أن 100 منفذ بيع إضافي سوف يخلق آلاف الوظائف الجديدة في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت الشركة في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، ستظل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي الأسواق الرئيسية للنمو والتوسع للمجموعة بسبب ارتفاع عدد السكان من الوافدين في البلدين.
كما تجري الشركة تجارباً لتقدم متاجر ذاتية التشغيل، وستقوم بطرح هذه التكنولوجيا بمجرد ظهور نتائج التجربة. وتخطط الشركة لتفعيل هذه الخدمة في المتاجر الأصغر.
تخدم شركة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر 240 فرعاً، وتستورد منتجاتها من 85 دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا ودول ومناطق أخرى.
وقال يوسف علي: "نقدر بشدة ثقة قادة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في علامة اللولو التجارية. واستجابة لطلب المستثمرين الدوليين والإقليميين، اتخذنا قراراً بزيادة (الطرح العام الأولي) من 25 في المائة إلى 30 في المائة من إجمالي أسهمنا. لقد توصلنا إلى قرار الزيادة نتيجة للطلب المرتفع ولإعطاء المستثمرين الفرصة للانضمام إلى الطرح العام".
وقال يوسف علي: "لقد تجاوز الاكتتاب في طرحنا العام الأولي المبلغ المطلوب في غضون ساعة من إطلاقه وسرعان ما أدركنا أنه أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في العالم لهذا العام".