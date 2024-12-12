10 دراهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب بدبي الأسبوع الجاري

واصل سعر الذهب ارتفاعه في دبي اليوم الخميس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 304 دراهم في التعاملات المبكرة، وذلك بسبب تجاوز الأسعار العالمية 2700 دولار للأونصة.

وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 1.50 درهم، ليصل إلى 328.50 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بإغلاق الليلة الماضية عند 327 درهماً للجرام. وبذلك، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 9.50 درهم للجرام حتى الآن هذا الأسبوع.

ومن بين الأصناف الأخرى ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 303 دراهم للجرام، وعيار 21 قيراطاً إلى 294.50 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 252.25 درهماً.