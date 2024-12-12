10 دراهم للجرام ارتفاع أسعار الذهب بدبي الأسبوع الجاري
واصل سعر الذهب ارتفاعه في دبي اليوم الخميس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 304 دراهم في التعاملات المبكرة، وذلك بسبب تجاوز الأسعار العالمية 2700 دولار للأونصة.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 1.50 درهم، ليصل إلى 328.50 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بإغلاق الليلة الماضية عند 327 درهماً للجرام. وبذلك، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 9.50 درهم للجرام حتى الآن هذا الأسبوع.
ومن بين الأصناف الأخرى ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 303 دراهم للجرام، وعيار 21 قيراطاً إلى 294.50 درهماً، وعيار 18 قيراطاً إلى 252.25 درهماً.
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عالمياً، تم تداول الذهب عند 2714.27 دولار للأونصة، بانخفاض 0.24 بالمئة.
وقال فادي الكردي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إف إف إيه كينجز، إن المعدن النفيس لا يزال يحظى بدعم قوي من جاذبيته كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وقال الكردي: "إن بيانات الوظائف غير الزراعية في نوفمبر/تشرين الثاني، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً، عززت الرأي القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر. ونتيجة لذلك، تظل عائدات سندات الخزانة الأميركية ضعيفة، مما يخلق بيئة داعمة لأسعار الذهب".
وأشار إلى أن "التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عادت لتصبح عاملاً مهماً، خاصة بعد التطورات الأخيرة في سوريا، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأي تطورات إقليمية أخرى قد تواصل تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن". وأضاف أن البنك المركزي الصيني استأنف عمليات شراء الذهب لاحتياطياته في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد توقف دام ستة أشهر، مما قدم دعماً إضافياً للمعدن الأصفر.
وأضاف أن "هذا يأتي في ظل اتجاه أوسع نطاقاً للطلب القوي من جانب البنوك المركزية على الذهب على مدار العامين الماضيين. ويشير الجمع بين عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والتوقعات بتيسير السياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى توقعات مدعومة بشكل جيد لأسعار الذهب في المستقبل القريب".