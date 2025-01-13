هبوط طفيف في أسعار الذهب بدبي

وأشار "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في شركة "بيبرستون"، إلى أن المشترين يسيطرون على سوق الذهب في الوقت الحالي، حيث أغلق الذهب على ارتفاع لأربع جلسات متتالية، وتجاوز سعره مقاومة الاتجاه الهبوطي من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790 دولاراً. وحتى لو كانت الحركة الصعودية بطيئة نحو 2700 دولار، إلا أنها تُشير إلى استمرار سيطرة المشترين.