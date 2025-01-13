هبوط طفيف في أسعار الذهب بدبي
انخفضت أسعار الذهب بمقدار 0.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الاثنين.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 325.25 درهماً للجرام، بينما انخفض سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 301.0 درهم. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 291.5 درهماً للجرام وعيار 18 قيراطاً إلى 249.75 درهماً للجرام.
وقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% ليصل إلى 2685.18 دولاراً للأونصة.
وأشار "كريس ويستون"، رئيس الأبحاث في شركة "بيبرستون"، إلى أن المشترين يسيطرون على سوق الذهب في الوقت الحالي، حيث أغلق الذهب على ارتفاع لأربع جلسات متتالية، وتجاوز سعره مقاومة الاتجاه الهبوطي من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790 دولاراً. وحتى لو كانت الحركة الصعودية بطيئة نحو 2700 دولار، إلا أنها تُشير إلى استمرار سيطرة المشترين.
"يصبح الذهب ملاذاً آمناً في ظلّ التحديات الاقتصادية الحالية، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، وتزايد المخاوف من ركود تضخمي يهدد الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى احتمالية نشوب حرب تجارية حمائية. وبالرغم من أننا ندرك جميعاً المآل المتوقع لهذه الأزمة، إلا أننا نقترب من طريق مسدود بشأن سقف الدين الأمريكي، حيث يبدو أن الكونجرس لن يتوصل إلى اتفاق لرفعه إلا في اللحظة الأخيرة،" وفقاً لـ"ويستون".
وأكد "ويستون" أن الذهب يمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على هدوئهم في ظل التقلبات المتزايدة في الأسواق، مضيفاً: "يُوفر الذهب حماية فعّالة للمحافظ الاستثمارية، ويبدو أن احتمالية ارتفاع سعره إلى 2700 دولار هي الأرجح في الوقت الحالي".