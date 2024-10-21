ملياردرهم من"بيهيما"للمجوهرات لافتتاح 15 متجراً بالإمارات

قال "بي بيندو مادهاف"، المدير الإداري لشركة بهيما جولرز: "بفضل فريق القيادة المجهز برؤى عميقة حول توقعات العملاء، نحن في وضع جيد لنقل علامتنا التجارية إلى أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف أنه لا توجد خطط لطرح عام أولي في هذه المرحلة وأن الإدارة تبحث في خيارات مختلفة مثل تقديم استثمارات الأسهم أو السندات لجمع الأموال.