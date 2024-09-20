مبادرة إماراتية لتطوير صناعة الورق تعزز الاستدامة

وتشهد صناعة الورق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً متزايداً، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار في السنوات الست إلى السبع المقبلة. وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ارتفاع الطلب على منتجات التغليف الورقية، وفقاً لخبراء الصناعة وتقارير السوق المستقلة.