مبادرة إماراتية لتطوير صناعة الورق تعزز الاستدامة
تم إطلاق مجموعة عمل جديدة لصناعة الورق والمناديل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت اسم "دوبات"، رسمياً تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي . وتهدف هذه المجموعة إلى الترويج للمنتجات المحلية التي تحمل شعار "صنع في الإمارات" على الصعيدين المحلي والعالمي.
ستعمل المجموعة الجديدة على تعزيز قطاع التغليف بالكرتون المعرج في الإمارات العربية المتحدة، والذي تصل قيمته إلى ملياري دولار، بالإضافة إلى دعم صناعة الورق المقوى في كافة الأسواق.
ويقدر خبراء الصناعة أن سوق المناديل الورقية وورق النظافة في الإمارات وحده يبلغ 525 مليون دولار، بينما تصل قيمة سوق ورق الكرافت إلى 450 مليون دولار.
"تتمثل مهمة المجموعة في تعزيز قبول وترويج منتجات "صنع في الإمارات" في الأسواق المحلية والعالمية، واستكشاف فرص التصدير المحتملة، بالإضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد غير النفطي في الدولة."
وقال صلاح الدين شرفي، رئيس مجلس إدارة شركة دوبات وشركة يونيون بيبر ميلز التابعة لمجموعة ماهي خوري: "ستعمل دوبات أيضاً على دعم الصناعة بشكل نشط في تبني ممارسات أعمال مستدامة، بما يتماشى مع هدف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".
وقال "إعجاز أحمد منشي"، مدير شركة دوبات والمدير العام لشركة "ستار بيبر ميلز": "لدينا في دوبات رؤية واضحة بشأن الاستدامة، وتتمثل مسؤوليتنا في مساعدة صناعة الورق في الإمارات على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تبني مبادرات الاقتصاد الدائري للحد من البصمة الكربونية."
وقال عبد الجبار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دوبات والرئيس المؤسس لشركة هوت باك إندستريز: "ستضمن الهيئة الجديدة أيضاً تطبيق معايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي على منتجات المناديل والورق، تحت إشراف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وذلك لحماية حقوق المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة بين أصحاب المصلحة."
وتشهد صناعة الورق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً متزايداً، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار في السنوات الست إلى السبع المقبلة. وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ارتفاع الطلب على منتجات التغليف الورقية، وفقاً لخبراء الصناعة وتقارير السوق المستقلة.
تؤدي زيادة وعي المستهلكين بأهمية النظافة للنمو في قطاع المناديل الورقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، من المتوقع أن ينمو سوق المناديل الورقية وورق النظافة بنسبة 1.94% بين عامي 2024 و2029، من قيمته الحالية البالغة 525 مليون دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات ستاتيسات.