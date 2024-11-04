"لولو للتجزئة" ترفع نسبة الطرح العام الأولي إلى 30%
أعلنت شركة لولو للتجزئة، أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين عن زيادة حجم طرحها العام الأولي إلى 30 في المائة، مقارنة بـ 25 في المائة في وقت سابق.
ارتفع إجمالي حجم الطرح إلى أكثر من 3.09 مليار سهم (3,098,671,605) مقارنة بأكثر من 2.58 مليار (2,582,226,338) سهم عادي تم الإعلان عنها سابقًا.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إنها ستخصص 516.445.267 سهما إضافية بالكامل لطرح المستثمرين المؤهلين - الشريحة الثانية، المتاحة للمستثمرين المحترفين فقط. وأوضحت الشركة أن نطاق سعر الطرح لم يتغير بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.
وبافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، فقد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام الأولي إلى ما بين 6.01 مليار درهم و6.32 مليار درهم.
وبناءً على نطاق سعر العرض، من المقرر إدراج شركة لولو للتجزئة بقيمة سوقية تتراوح بين 20.04 مليار درهم و21.07 مليار درهم.
وسيتم تحديد سعر العرض النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء.
ومن المنتظر أن يتم إدراج أسهم شركة اللولو للتجزئة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر المقبل.