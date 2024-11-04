"لولو للتجزئة" ترفع نسبة الطرح العام الأولي إلى 30%

أعلنت شركة لولو للتجزئة، أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين عن زيادة حجم طرحها العام الأولي إلى 30 في المائة، مقارنة بـ 25 في المائة في وقت سابق.