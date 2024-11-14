لولو تحقق أكبر طرح عام أولي وتبدأ التداول في سوق أبوظبي

وقد حظي الطرح بإقبال هائل من قبل المستثمرين، حيث اكتتب 82 ألف مستثمر في أسهم الشركة، مما دفع نحو 50 ألف شخص للتسجيل في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 16 يوماً فقط بين إعلان الطرح العام الأولي لأسهم لولو وإغلاق باب الاكتتاب. كما شهدت الشركة طلباً استثنائياً من قاعدة المستثمرين العالميين.