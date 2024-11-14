لولو تحقق أكبر طرح عام أولي وتبدأ التداول في سوق أبوظبي

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، انطلاقة قوية لشركة لولو للتجزئة، مع بدء تداول أسهمها بعد طرحها العام الأولي القياسي.
وحقق الطرح العام الأولي عائدات إجمالية ضخمة بلغت 6.32 مليار درهم، مما يجعله أكبر طرح في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى هذه اللحظة من العام الحالي.
وقد حظي الطرح بإقبال هائل من قبل المستثمرين، حيث اكتتب 82 ألف مستثمر في أسهم الشركة، مما دفع نحو 50 ألف شخص للتسجيل في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 16 يوماً فقط بين إعلان الطرح العام الأولي لأسهم لولو وإغلاق باب الاكتتاب. كما شهدت الشركة طلباً استثنائياً من قاعدة المستثمرين العالميين.
وقال غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "إن انضمام لولو إلى محفظة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتنامية يعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية اقتصاد قوي متعدد القطاعات".
وشهد الطرح طلباً إجمالياً تجاوز 135 مليار درهم من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مسجلاً رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية. وتجاوز الاكتتاب في جميع الشرائح أكثر من 25 مرة، وشمل كبار المستثمرين السياديين والمؤسساتيين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد يوسف علي م.، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو للتجزئة، بالدور المحوري الذي لعبه آلاف الموظفين في تحقيق النجاح الباهر لسلسلة المتاجر الكبرى.
وقال: "يُعدّ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية مصدر فخر كبير لجميع موظفي لولو، الذين يبلغ عددهم 55 ألف موظف. لقد عمل الكثير منهم في شركتنا لعقود، مقدمين خدمات متميزة لعملائنا، ومساهمين في تنمية أعمالنا. لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدونهم".
أكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن انضمام مجموعة لولو إلى السوق يضيف 21 مليار درهم إلى قيمته السوقية، مما يعزز مكانة السوق كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وأضاف: "سنواصل، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تقديم المزيد من المبادرات الهادفة وحلول السوق المبتكرة لتعزيز السوق المزدهرة، وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين، ودعم النجاح طويل الأمد لشركاتنا المُدرجة اليوم وفي المستقبل".
تُركّز استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة لولو للتجزئة على أربع ركائز أساسية: تعزيز شبكة متاجرها الحالية، وتوسيع شبكة متاجرها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق زيادة في الإيرادات من خلال توسيع العلامة التجارية الخاصة وبرامج الولاء.
وتُعدّ لولو أكبر شركة تجزئة شاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات (قيمة مبيعات التجزئة) وعدد المتاجر في عام 2023، وتحتل المرتبة الأولى في تجارة التجزئة الحديثة للبقالة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 13.5% من سوق البقالة الحديثة التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.
في عام 2023، أصبحت شركة لولو للتجزئة ثاني أكبر شركة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأكبر شركة تجزئة في عُمان وقطر والبحرين والكويت، وأسرع شركة تجزئة نمواً وأكبر شركة تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية.