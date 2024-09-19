قفزة قياسية لأسعار الذهب بدبي بعد خفض الفائدة الأمريكية

"صرّح كويمان قائلاً: "يمكن أن يسهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في تعزيز الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار الذهب، مما قد يؤدي إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة بفضل عوامل دعم إضافية. ويعتبر هذا القرار بداية لدورة خفض أسعار الفائدة التي كانت الأسواق تنتظرها منذ فترة طويلة، وقد يعزز إقبال المستثمرين نحو الأصول مثل الذهب وغيرها. كما يفتح حجم الخفض المجال أمام إجراءات أكثر تنافسية في الأشهر المقبلة."