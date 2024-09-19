قفزة قياسية لأسعار الذهب بدبي بعد خفض الفائدة الأمريكية
تقلبت أسعار الذهب في دبي بعد ظهر اليوم الخميس، حيث ارتفعت إلى مستوى قياسي بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.
"وصل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً 313.75 درهم للجرام، بعد أن انخفض بمقدار 3 دراهم خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقد تجاوز هذا السعر الرقم القياسي السابق البالغ 313.50 درهم للجرام، الذي تم تسجيله يوم الاثنين."
ومن بين المتغيرات الأخرى للمعدن النفيس، تم تداول الذهب عيار 22 قيراطاً بسعر 290.50 درهم، و21 قيراط بسعر 281.25 درهم، و18 قيراط بسعر 241 درهم للجرام.
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انخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي عند افتتاح الأسواق في دبي يوم الاثنين.
"شهدت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً بأكثر من 1% يوم الخميس، بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. هذا التحرك دفع الذهب ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث بلغ سعره أقل من 2600 دولار ببضعة سنتات خلال الجلسة السابقة."
وبحلول الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، بلغ سعر الذهب 2588.04 دولاراً للأوقية، بارتفاع نسبته 1.13 بالمئة.
وقال باس كويمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة جاء بمثابة دفعة لسوق الذهب ودفع الأسعار إلى مستوى مرتفع جديد.
"صرّح كويمان قائلاً: "يمكن أن يسهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في تعزيز الاتجاه الصعودي الحالي لأسعار الذهب، مما قد يؤدي إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة بفضل عوامل دعم إضافية. ويعتبر هذا القرار بداية لدورة خفض أسعار الفائدة التي كانت الأسواق تنتظرها منذ فترة طويلة، وقد يعزز إقبال المستثمرين نحو الأصول مثل الذهب وغيرها. كما يفتح حجم الخفض المجال أمام إجراءات أكثر تنافسية في الأشهر المقبلة."
وأضاف "في هذا الصدد، يظهر الرسم البياني لنقاط الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً حاداً في أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك المركزي. وقد يؤدي هذا المسار إلى تعزيز مكاسب أسعار الذهب".