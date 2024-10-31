قفزة قياسية في أسعار الذهب بدبي مع احتفالات ديوالي

وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى "اكس اس دوت كوم" (XS.com): "في منطقة الشرق الأوسط، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، نشهد زخماً متزايداً حول مفاوضات وقف إطلاق النار، سواء في لبنان أو غزة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بذل جهود لوقف إطلاق النار، فقد سبقتها محاولات عديدة سابقة بشأن غزة، زعمت الإدارة الأميركية حينها أن الاتفاق أصبح وشيكاً، لكن تلك المفاوضات التي أعقبتها لم تُفضِ إلا إلى تصعيد الصراع وتحويله إلى حرب إقليمية."