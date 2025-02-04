قفزة قياسية في أسعار الذهب بالإمارات اليوم

"عالمياً، استقر الذهب عند 2818.63 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات. ولامس الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 2830.49 دولاراً للأونصة في أواخر يوم الاثنين، بدعم من تدفقات رأس المال الآمن بعد أن أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والصين والمكسيك مخاوف من التضخم وتأثيرها على النمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم."

وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية والمكسيكية و10 في المائة على البضائع القادمة من الصين اعتباراً من 4 فبراير.