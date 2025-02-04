قفزة قياسية في أسعار الذهب بالإمارات اليوم
قفزت أسعار الذهب في الإمارات إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء حيث لامس سعر الجرام من عيار 22 نحو 316 درهماً عند افتتاح الأسواق.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، قفز سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 0.75 درهم إلى 341.25 درهماً، فيما ارتفع جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 316.0 درهماً، بزيادة قدرها 0.75 درهماً.
وعلى نحو مماثل، ارتفع سعر الذهب عيار 22 و18 قيراطاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 306.0 و262.25 درهماً للجرام على التوالي.
"عالمياً، استقر الذهب عند 2818.63 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات. ولامس الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 2830.49 دولاراً للأونصة في أواخر يوم الاثنين، بدعم من تدفقات رأس المال الآمن بعد أن أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا والصين والمكسيك مخاوف من التضخم وتأثيرها على النمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم."
وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الكندية والمكسيكية و10 في المائة على البضائع القادمة من الصين اعتباراً من 4 فبراير.
في هذه الأثناء، أمرت كندا والمكسيك باتخاذ تدابير انتقامية، في حين قالت الصين إنها ستتحدى التعريفات الجمركية أمام منظمة التجارة العالمية.
وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في "سينتشري فاينانشال"، إن إعلانات التعريفات الجمركية من شأنها عادة أن تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع بسبب زيادة الطلب على رأس المال الآمن.
وأضاف فاليشا: "صرح "سيتي بنك" بأن المزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية سيكون إيجابياً بالنسبة للذهب ومن المرجح أن يدفع الأسعار إلى 3000 دولار للأونصة. وفي الوقت نفسه، أشار بنك جي بي مورجان إلى أن التأثيرات السلبية للأسهم قد تؤثر على المعدن في المدى القريب، لكن التعريفات الجمركية المستمرة تساهم في تغذية الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط".