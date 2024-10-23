قفزة جديدة لسعر الذهب في دبي مسجلاً 333 درهماً للجرام

استمر سعر الذهب في الارتفاع على مدى الأشهر القليلة الماضية، مُحطماً أرقاماً قياسية جديدة يوماً بعد يوم، حتى أن بعض المحللين توقعوا، كما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقاً، أن يصل سعر الأوقية إلى 3000 دولار في الربع الأول من عام 2025.