قفزة جديدة لسعر الذهب في دبي مسجلاً 333 درهماً للجرام
واصل سعر الذهب ارتفاعه، صباح اليوم الأربعاء، حيث ارتفع بمقدار 1.75 درهم للجرام، ليبلغ بذلك أعلى مستوى قياسي جديد عند افتتاح الأسواق في الإمارات.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 333 درهماً، مُقارنةً بـ 331.25 درهماً عند إغلاق الأسواق. وشهدت التعاملات المبكرة ارتفاعاً في أسعار العيارات الأخرى أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 قيراطاً 308.25 درهماً، وعيار 21 قيراطاً 298.50 درهماً، فيما وصل سعر عيار 18 قيراطاً إلى 255.75 درهماً.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2750.70 دولاراً للأوقية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.07%، بحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
استمر سعر الذهب في الارتفاع على مدى الأشهر القليلة الماضية، مُحطماً أرقاماً قياسية جديدة يوماً بعد يوم، حتى أن بعض المحللين توقعوا، كما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقاً، أن يصل سعر الأوقية إلى 3000 دولار في الربع الأول من عام 2025.
وسجّل الذهب مكاسب سنوية هائلة تجاوزت 40%، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 50% بعد أن تخطت مستوى الثبات عند 32.50 دولار يوم الجمعة.
وأوضح "أولي هانسن"، رئيس استراتيجية السلع الأساسية لدى "ساكسو بنك"، قائلاً: "لقد ناقشنا مطولاً على مدار العام الأسباب التي تجعل عام 2024 عاماً محورياً للمعادن الاستثمارية. وبينما تجاوز هذا الارتفاع الأخير كلّ التوقعات، لا تزال هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا الاتجاه الصعودي رغم التحديات الناشئة".
وأضاف "هانسن": "على الرغم من ارتفاع العائدات وقوة الدولار الأمريكي، واصل الذهب والفضة صعودهما... وفي الوقت نفسه، تباطأ توقيت ووتيرة وعمق خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مع إشارة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع نهج أكثر حذراً. ومع ذلك، يظل الذهب والفضة صامدين، ويتحدون هذه الإشارات السلبية المعتادة في السوق".
ارتفع سعر الذهب رغم قوة الدولار الأمريكي، وذلك بسبب إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل أحداث الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي الذي شجع على الاستثمار في الأصول الخطرة.