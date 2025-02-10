قفزة جديدة في أسعار الذهب بدبي: 24 قيراطاً يصل إلى 347 درهماً للجرام

وارتفع الطلب العالمي على الاستثمار بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1180 طناً، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وذلك بفضل انتعاش الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في النصف الثاني من عام 2024. وأضافت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 19 طناً في الربع الأخير من عام 2024، مما يمثل ربعين متتاليين من التدفقات الواردة لفئة الأصول. وظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية قريباً من مستويات عام 2023، حيث بلغ 1186 طناً في عام 2024.