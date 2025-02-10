قفزة جديدة في أسعار الذهب بدبي: 24 قيراطاً يصل إلى 347 درهماً للجرام
قفزت أسعار الذهب بأكثر من درهمين للجرام عند افتتاح أسواق دبي، اليوم الاثنين، لتلامس مستوى قياسياً جديداً.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً بنحو 2.25 درهم ليصل إلى 347 درهماً للجرام اليوم الاثنين، مقارنة بسعر 344.75 درهماً للجرام عند إغلاق الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت أسعار الذهب الأخرى، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً 322.75 درهماً، وعيار 21 قيراطاً 309.5 درهماً، وعيار 18 قيراطاً 265.25 درهماً للجرام.
عالمياً، تم تداول الذهب عند 2878.59 دولار للأونصة، بارتفاع 0.58 بالمئة.
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وشهد المعدن الأصفر ارتفاعاً مستمراً بسبب الطلب القوي وحالة من عدم الاستقرار بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.
وكما كان متوقعاً، أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب على قطاع المجوهرات في جميع أنحاء العالم، حيث انخفض الاستهلاك السنوي بنسبة 11 في المائة إلى 1877 طن، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وواصلت البنوك المركزية شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، حيث تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي. وأفاد المجلس أن الشراء شهد زيادة كبيرة في الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 333 طناً، مما جعل الإجمالي السنوي للبنوك المركزية يصل إلى 1045 طناً.
وقالت إن إجمالي المعروض من الذهب ارتفع بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4794 طناً.
وارتفع الطلب العالمي على الاستثمار بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1180 طناً، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وذلك بفضل انتعاش الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في النصف الثاني من عام 2024. وأضافت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 19 طناً في الربع الأخير من عام 2024، مما يمثل ربعين متتاليين من التدفقات الواردة لفئة الأصول. وظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية قريباً من مستويات عام 2023، حيث بلغ 1186 طناً في عام 2024.